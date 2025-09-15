Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista general de Calpe EFE

Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida

Los investigadores creen que el freno de mano falló o no estaba bien activado | El padre y el hijo de 4 años estaban presentes en el momento del devastador impacto

Alejandro Hernández

Calpe

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:06

Calpe vive una de sus jornadas más trágicas tras un accidente registrado este domingo, 14 de septiembre, que ha conmocionado a todo el municipio. Un ... coche que estaba estacionado en las inmediaciones de una urbanización se ha deslizado sin control cuesta abajo por una calle con pendiente y ha arrollado a una madre que paseaba con su bebé, una niña de apenas 20 días, en un carrito, según ha podido confirmar TodoAlicante.

