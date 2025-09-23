Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Nacional en uno de los registros de esta macrooperación contra el cártel del puerto de Valencia. I. Cabanes

Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»

La Policía Nacional asesta el mayor golpe al narcotráfico en Valencia con medio centenar de registros y las detenciones de estibadores, empresarios, aduaneros y transportistas corruptos

Ignacio Cabanes y Javier Martínez

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:48

Para acabar con la tela de araña perfectamente tejida por los principales grupos de narcos que desde hacía años han introducido toneladas de cocaína a ... través del puerto de Valencia se requería de la pericia, valentía y profesionalidad de investigadores que desde dentro del entramado del 'cártel del Puerto de Valencia' pudieran seguir de cerca cada uno de los movimientos de los narcos, desde su escala más baja hasta los cabecillas. De ahí que en marzo de 2024 la Audiencia Nacional acordara una pieza separada bajo secreto de sumario en la que ocho agentes especiales de la Policía Nacional se infiltrarían en esta red para destapar la corrupción y las manzanas podridas que operan en el puerto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  6. 6 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  7. 7 75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  8. 8

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  9. 9 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  10. 10 Andalucía arranca la campaña de vacunación de la gripe: estas son las fechas y grupos de riesgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»

Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»