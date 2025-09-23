Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»

Para acabar con la tela de araña perfectamente tejida por los principales grupos de narcos que desde hacía años han introducido toneladas de cocaína a ... través del puerto de Valencia se requería de la pericia, valentía y profesionalidad de investigadores que desde dentro del entramado del 'cártel del Puerto de Valencia' pudieran seguir de cerca cada uno de los movimientos de los narcos, desde su escala más baja hasta los cabecillas. De ahí que en marzo de 2024 la Audiencia Nacional acordara una pieza separada bajo secreto de sumario en la que ocho agentes especiales de la Policía Nacional se infiltrarían en esta red para destapar la corrupción y las manzanas podridas que operan en el puerto.

Fruto de esta macrooperación policial, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia y cuyas detenciones adelantó este lunes en exclusiva LAS PROVINCIAS, agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) Central de la Comisaría General de la Policía Judicial, junto con la UDYCO de Valencia, realizaron cerca de medio centenar de registros en Valencia capital y numerosos municipios de la provincia como Chiva, Godelleta, Picassent, Aldaia, Sueca, Montroi, Alboraia, Port de Sagunt y Bétera, entre otros. Según los últimos datos confirmados de número de detenidos ya superaban los 40, aunque la operación permanece abierta y fuentes del TSJCV hablan de que están previstas más del doble, unas 80 detenciones.

La operación ha sido bautizada como «Spider» tanto por la telaraña en la que estaban interrelacionados los diferentes grupos de traficantes y miembros de este cártel, entre estibadores, empresarios, aduaneros y transportistas, así como por los rescatadores encargados de recuperar la droga, en la mayoría de los casos introducida mediante el sistema de gancho ciego o gancho perdido.Este sistema consiste en ocultar la droga en un contenedor con mercancía legal en el país de origen, sin el conocimiento del exportador ni del importador, para luego retirar la cocaína en el puerto de destino antes de que el cargamento llegue al final de la ruta.

Cronología de las incautaciones

Los investigadores atribuyen al llamado cártel del Puerto de Valencia la introducción de al menos 3.589 kilos de cocaína desde abril de 2024. La cifra real de droga que habrían podido introducir si nos remontamos a años atrás sería mucho mayor, y además estas cifras corresponden a los alijos incautados, aunque la Policía Nacional tiene constancia de que en al menos uno de los casos pudieron extraer parte de la droga antes de ser localizado y registrado el contenedor.

En total se les atribuyen siete aprehensiones en el último año y medio. La primera de ellas el alijo de 549 kilos de cocaína incautado el 19 de abril de 2024. Unos quince días después, el 4 de mayo, lograron introducir otros 200 kilos. En ambos casos la droga venía en un gancho perdido interceptado por la Unidad de Análisis y Riesgos del puerto de Valencia y la Policía Nacional antes de poder ser recuperada por los rescatadores.

El siguiente envío es del 26 de junio de ese mismo año. El contenedor contaminado ya había sido revisado previamente en Colombia. Tan sólo unos días después, el 1 de julio, otro gancho ciego con 460 kilos es incautado en el puerto valenciano.

El plato fuerte hasta el momento de los agentes infiltrados de la Policía Nacional, en colaboración con Asuntos Internos de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, llegó unos meses después, con la entrega controlada de casi una tonelada de cocaína en diciembre de 2024, que se saldó con seis detenidos, entre ellos un alto mando del Instituto Armado, el capitán Jesús Fernández Bolaño, exjefe de la vigilancia antidroga del puerto de Valencia, en prisión provisional desde entonces.

En este caso la modalidad utilizada por los narcos no era el gancho perdido, sino el sistema empresa-empresa, que requiere de una mayor infraestructura logística al producirse el rescate de la droga una vez la sustancia estupefaciente ya ha salido del recinto portuario. Además se detectó que la organización se valía de un sistema novedoso como era clonar el contenedor, con unas mismas características, para sustituirlo por el original y así evitar las revisiones portuarias.

Las dos últimas incautaciones que se les imputan son del pasado 6 de junio, cuando los agentes solo pudieron recuperar 80 kilos, ya que buena parte de la cocaína ya había sido extraída por los rescatadores. Y un alijo de 1.160 kilos de cocaína, del pasado 18 de julio, también mediante el sistema de gancho ciego.

Contactos con el cártel de los Balcanes

Las pesquisas han determinado indiciariamente que el denominado 'Cartel del Puerto de València' funcionaba como una organización criminal «en red», con diferentes ramas o facciones separadas a modo de celdas o compartimentos estancos con funciones diferenciadas.

Esas ramas de van desde los grupos delictivos extranjeros que financian las operaciones, como el cártel de los Balcanes, hasta otros narcotraficantes con contactos internacionales, grupos con contactos nacionales, portuarios, representantes aduaneros, empresarios, transportistas y personas dedicadas finalmente al blanqueo de capitales.

Las pesquisas de UDYCO han demostrado el contacto permanente entre los miembros de las distintas organizaciones mediante sistemas de comunicaciones encriptadas, en las que cada uno de ellos utiliza un 'nick', alias a los que los investigadores han podido finalmente poner nombre real y grilletes.