En primer plano, basura recogida por los voluntarios a la entrada de Eco Reserva Ojén en la tarde de ayer. E. Pérez-Romera.

Vecinos de Sierra de las Nieves limpian el monte para evitar incendios

Una veintena de personas se da cita en Eco Reserva Ojén para labores de limpieza y prevención del entorno natural

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Ojén

Domingo, 24 de agosto 2025, 16:26

El llamamiento se hizo a través de las redes sociales y ayer sábado por la tarde una veintena de personas, con palas y material agrícola ... de desbroce, acudió a las puertas de este refugio de fauna a 10 kilómetros de Marbella desde varios puntos de Andalucía, principalmente de la provincia de Málaga.

