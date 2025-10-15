Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Abril Alarma Dawson, Lola Hermoso García y Lucía Toledano Estanga junto a su proyecto, EcoSmart Home. SUR

Esta es la vivienda sostenible que ha valido un premio nacional a un IES de Benalmádena

Tres estudiantes de cuarto de la ESO ganan un concurso que busca fomentar el talento femenino y promover las vocaciones científicas y tecnológicas

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Se llaman Abril Alarma Dawson, Lola Hermoso García y Lucía Toledano Estanga y mañana día 16 recogerán en Madrid de las manos de la presidenta ... de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, el premio del jurado de la cuarta edición de RedeSTEAM, un concurso de la sociedad Redeia que busca fomentar el talento femenino y promover las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes de 14 a 16 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  6. 6 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  7. 7 La autopsia descarta la participación de terceras personas en la muerte de la pareja de Coín
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella
  10. 10 Una avería eléctrica complica la distribución de alimentos frescos en Mercamálaga: «Ha sido un caos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Esta es la vivienda sostenible que ha valido un premio nacional a un IES de Benalmádena

Esta es la vivienda sostenible que ha valido un premio nacional a un IES de Benalmádena