Esta es la vivienda sostenible que ha valido un premio nacional a un IES de Benalmádena

Se llaman Abril Alarma Dawson, Lola Hermoso García y Lucía Toledano Estanga y mañana día 16 recogerán en Madrid de las manos de la presidenta ... de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, el premio del jurado de la cuarta edición de RedeSTEAM, un concurso de la sociedad Redeia que busca fomentar el talento femenino y promover las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes de 14 a 16 años.

El proyecto de Abril Alarma Dawson, Lola Hermoso García y Lucía Toledano Estanga comenzó sobre el papel cuando eran estudiantes de tercero de la ESO del IES Benalmádena, y acabaron materializándolo el curso siguiente para presentarlo al certamen. Lo hicieron después de echarle decenas de horas de investigación y de trabajo fuera del aula y del horario lectivo con su profesor de Tecnología, Daniel Conde Álvarez, y lo bautizaron como EcoSmart Home y lo firmaron como 'Steam-Girls Benalmádena'. La propuesta con la que han conquistado a los expertos, y se han impuesto a otros 65 proyectos de casi 300 alumnas de centros educativos de toda España, es una casa domótica que apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética en el entorno doméstico.

Placas solares, batería recargable, alarmas...

La casa -programada con Arduino, la plataforma de código abierto que permite crear proyectos de electrónica interactiva, y diseñada en 3D con otra app gratuita, Tinkecard- incorpora funciones como una puerta de garaje automatizada, una pantalla LCD que muestra la temperatura en tiempo real, alarma de incendios y luces nocturnas LED que se activan mediante una fotorresistencia LDR. «Pero lo que hace verdaderamente eficiente es la instalación de un panel solar y distintos componentes electrónicos que permiten cargar una batería recargable, proporcionando energía autónoma y sostenible a todo el sistema del proyecto», cuenta el profesor.

Para redondearlo todo, la EcoSmart Home de las 'Steam-Girls de Benalmádena' se ha ejecutado utilizando materiales reciclados, como madera proveniente de la carpintería familiar o restos domésticos, con el fin de minimizar el impacto ambiental.

Este curso escolar, ya en Bachillerato, Abril Alarma, Lola Hermoso y Lucía Toledano estudian en centros diferentes, y Daniel Conde da clases en otro IES, pero este miércoles se volverán reunir para viajar a Madrid a recoger un premio nacional. «No sé cómo estarán ellas, pero yo estoy muy nervioso», confiesa el profesor al que este premio le ha llegado solo tres años después de empezar a dar clase.