Una vacuna para Leonor: el SOS de Benalmádena para una niña con tumor cerebral
La familia, en colaboración con una asociación y con el apoyo de comerciantes y del Ayuntamiento, ha iniciado una campaña de recogida de fondos
Benalmádena
Martes, 30 de septiembre 2025, 18:10
Se llama Leonor, es vecina de Benalmádena, tiene 14 años y necesita financiación para acceder a una vacuna que se suministra en Alemania para combatir ... el tumor cerebral que padece. Leonor, en realidad, lo que necesita es ganar tiempo hasta tener acceso a otros posibles tratamientos porque el tumor ahora mismo no es susceptible de una intervención quirúrgica, y la situación le está dejando secuelas.
Su familia, a través de la asociación El Vuelo de las Libélulas, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB), y con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad.
Los comerciantes benalmadenses podrán hacer un donativo a cambio de una pegatina que les entregará El Vuelo de las Libélulas y que de alguna forma reconoce su contribución en la lucha emprendida por Leonor y su familia. Además, desde la ACEB está previsto realizar una campaña informativa entre los comercios para difundir la iniciativa.
Quien quiera ayudar a esta niña puede hacer donaciones a través del servicio de pago instantáneo Bizum en el número solidario 08672 con el concepto «Leonor», o ponerse en contacto con El Vuelo de las Libélulas.
