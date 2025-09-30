Una vacuna para Leonor: el SOS de Benalmádena para una niña con tumor cerebral

Se llama Leonor, es vecina de Benalmádena, tiene 14 años y necesita financiación para acceder a una vacuna que se suministra en Alemania para combatir ... el tumor cerebral que padece. Leonor, en realidad, lo que necesita es ganar tiempo hasta tener acceso a otros posibles tratamientos porque el tumor ahora mismo no es susceptible de una intervención quirúrgica, y la situación le está dejando secuelas.

Su familia, a través de la asociación El Vuelo de las Libélulas, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB), y con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad.

Los comerciantes benalmadenses podrán hacer un donativo a cambio de una pegatina que les entregará El Vuelo de las Libélulas y que de alguna forma reconoce su contribución en la lucha emprendida por Leonor y su familia. Además, desde la ACEB está previsto realizar una campaña informativa entre los comercios para difundir la iniciativa.

Quien quiera ayudar a esta niña puede hacer donaciones a través del servicio de pago instantáneo Bizum en el número solidario 08672 con el concepto «Leonor», o ponerse en contacto con El Vuelo de las Libélulas.