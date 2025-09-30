Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La familia, a través de la asociación El Vuelo de las Libélulas, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos en colaboración con los comerciantes y con el apoyo del Ayuntamiento. SUR

Una vacuna para Leonor: el SOS de Benalmádena para una niña con tumor cerebral

La familia, en colaboración con una asociación y con el apoyo de comerciantes y del Ayuntamiento, ha iniciado una campaña de recogida de fondos

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:10

Se llama Leonor, es vecina de Benalmádena, tiene 14 años y necesita financiación para acceder a una vacuna que se suministra en Alemania para combatir ... el tumor cerebral que padece. Leonor, en realidad, lo que necesita es ganar tiempo hasta tener acceso a otros posibles tratamientos porque el tumor ahora mismo no es susceptible de una intervención quirúrgica, y la situación le está dejando secuelas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  5. 5 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  6. 6 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  7. 7

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  10. 10

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una vacuna para Leonor: el SOS de Benalmádena para una niña con tumor cerebral

Una vacuna para Leonor: el SOS de Benalmádena para una niña con tumor cerebral