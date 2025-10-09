Torremolinos sumará 6 millones municipales a los 9 recibidos de la UE para proyectos estratégicos

Torremolinos quiere llevar a término el Plan de Actuación Integrado (PAI) en los mismos términos que fue presentado el pasado mes de febrero y, ... por lo tanto, movilizar una inversión de 15 millones de euros. Para ello, como ha anunciado la alcaldesa Margarita del Cid, a la partida recibida de Bruselas para las acciones estratégicas proyectadas, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que asciende a 9 millones, sumará otros 6 que saldrán de las arcas municipales.

Con esta partida, que asciende a 15 millones, para el desarrollo del programa bautizado como 'Transformando el paraíso', se articularán tres líneas de trabajo. La primera gira en torno a la implantación de mejoras en materia de accesibilidad y sostenible, con proyectos y actuaciones en todos los barrios del municipio.

El siguiente impulsa mejoras en materia de inteligencia, para agilizar los servicios que se prestan a los ciudadanos. Entre los proyectos que se desarrollarán se encuentra la aplicación de la Inteligencia Artificial a los trámites administrativos o la mejora en la seguridad, eficiencia y geoposicionamiento en las comunicaciones de servicios sociales y emergencias.

También se contempla la digitalización del archivo municipal y la puesta en marcha de herramientas de obtención de datos que permitirán implementar mejoras en la gestión de los servicios públicos. Por último, se vuelca en la interrelación entre la ciudad y su entorno natural.

La alcaldesa, Margarita del Del Cid ha asegurado: «No estábamos dispuestos a renunciar a ningún proyecto, todos son importantes. La solvencia con la que estamos gestionando las cuentas municipales nos da margen para que en los próximos años también podamos afrontar esa inversión restante con fondos propios».

Del Cid ha destacado que algunos de estos proyectos ya se encuentran en marcha en su fase administrativa y ha dejado claro que la Administración local ha conseguido captar en los últimos tres años y medio más de 30 millones de euros de fondos europeos.

Entre las medidas concretas anunciadas, está la la reurbanización del entorno de avenida de Los Manantiales, la mejora peatonal en el Camino del Pilar, así como un estudio de mejora del tráfico en los accesos a La Colina. A ello se une la mejora de las conexiones entre La Leala, donde también está contemplada un parque infantil inclusivo, y el Pinillo, en el límite con Benalmádena; la creación de caminos biosaludables, y la eliminación de barreras en los recorridos de todas las playas del municipio. También se ha adelantado que se trabajará para la creación de la Oficina del Dato de Torremolinos y continuar con el acondicionamiento ambiental y recreativo en el entorno de los pinares y de la ermita de San Miguel y la renaturalización del talud del Camino de la Playa y del parque Rocío Jurado.