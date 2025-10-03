Torremolinos destinará fondos europeos para reurbanizar el eje de Los Manantiales y a la mejora del tráfico en La Colina

El Ayuntamiento de Torremolinos ha logrado captar algo más de 8,9 millones de euros del programa de Desarrollo Urbano Sostenible, una partida que se ... nutre con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Logra así el visto bueno de la Secretaría General de Fondos Europeos del Estado para presupuestar algunas de las medidas que anunció el Gobierno local cuando informó de que iba a optar a la convocatoria de estas ayudas de Bruselas, en febrero.

Los recursos que recibirá la ciudad suponen un 85% de las inversiones a las que concurrieron, que suman 10,5. Por lo tanto, una vez conocida la cuantía total, la Administración local analizará los proyectos uno a uno para afinar lo que destina en cada caso.

La movilidad tiene peso en esta estrategia, que incluye la reurbanización del entorno de avenida de Los Manantiales, la mejora de la movilidad peatonal en el Camino del Pilar, así como un estudio de mejora del tráfico en los accesos a La Colina.

A ello se une la mejora de las conexiones entre La Leala, donde también está comtemplada un parque infantil inclusivo, y el Pinillo, en el límite con Benalmádena; la creación de caminos biosaludables, y la eliminación de barreras en los recorridos de todas las playas del municipio. Cuando el equipo de Gobierno trasladó las líneas maestras de la subvención a la que aspiraba, ya indicó que, aproximadamente un tercio de los fondos, estaría empleado en estas obras y acciones.

Además. Torremolinos quiere fomentar la utilización de nuevas herramientas para avanzar en la simplificación administrativa, con la aplicación de la Inteligencia Artificial a los trámites administrativos, la mejora en la seguridad, eficiencia y geoposicionamiento en las comunicaciones de servicios sociales y de emergencias o la digitalización del archivo municipal, así como la creación de la Oficina del Dato de Torremolinos.

Con el dinero de Europa también está previsto continuar con el acondicionamiento ambiental y recreativo en el entorno de los pinares y de la ermita de San Miguel y la renaturalización del talud del Camino de la Playa y del parque Rocío Jurado.

La alcaldesa, Margarita del Cid, se ha mostrado muy satisfecha al respecto de esta inyección para las arcas municipales: «Torremolinos ha conseguido captar, desde el año 2022 que llegó este equipo de Gobierno, más de 30 millones de euros de inversión de otras administraciones, con la cual hoy es un día en el que nos sentimos satisfechos por el trabajo realizado».

En este contexto, los actuales responsables municipales destacan «el compromiso y la dedicación de las distintas áreas municipales involucradas para articular un proyecto solvente y con plena credibilidad, que avala la intensa labor desarrollada por el Ayuntamiento desde el año 2022 en la gestión de los fondos europeos concedidos» que, precisan, en la anterior etapa, «se encontraban en una fase inicial o con escaso avance en su tramitación y ejecución».

Como ejemplo de este desbloqueo ponen la materializarán de proyectos, en cartera desde hace años, como ascensor panorámico del Parque de La Batería y el Centro Comunitario Isabel Manoja.

El denominado Plan de Actuación Integrado, con el que llegan estas partidas de la UE, se ha denominado 'Torremolinos, transformando el paraíso', con una inversión de más de 15 millones de euros. Se articular en tres ejes fundamentales. 'Torremolinos ciudad accesible y sostenible', 'Torremolinos Inteligente y Digital' y 'Torremolinos Verde'.