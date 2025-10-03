Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La avenida de Los Manantiales, uno de las arterias que vertebra Torremolinos. SUR

Torremolinos destinará fondos europeos para reurbanizar el eje de Los Manantiales y a la mejora del tráfico en La Colina

El Ayuntamiento cuenta con 9 millones de euros del programa Feder de la UE

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:01

Comenta

El Ayuntamiento de Torremolinos ha logrado captar algo más de 8,9 millones de euros del programa de Desarrollo Urbano Sostenible, una partida que se ... nutre con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Logra así el visto bueno de la Secretaría General de Fondos Europeos del Estado para presupuestar algunas de las medidas que anunció el Gobierno local cuando informó de que iba a optar a la convocatoria de estas ayudas de Bruselas, en febrero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  6. 6 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  10. 10

    Benamargosa, el municipio más pobre de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torremolinos destinará fondos europeos para reurbanizar el eje de Los Manantiales y a la mejora del tráfico en La Colina

Torremolinos destinará fondos europeos para reurbanizar el eje de Los Manantiales y a la mejora del tráfico en La Colina