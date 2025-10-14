Torremolinos se prepara ante nuevas danas

Torremolinos todavía tiene que hacer frente a arreglos en infraestructuras afectadas por las lluvias que, a comienzos del pasado año, dejaron casi 200 litros en ... la ciudad, dentro de los sucesivos episodios de danas, lo que obligó al rescate de personas atrapadas y generó una gran cantidad de avisos para los equipos de emergencia.

En el marco de los proyectos para subsanar los desperfectos, han comenzado las obras en un talud del arroyo del Pinillo, a su paso por la A-368, en el límite con Benalmádena, y otros trabajos similares en el cauce de La Pedrera, en Giordono Bruno. La inversión conjunta asciende a 461.222 euros y el plazo de ejecución es de tres meses. La licitación de estas obras se puso en marcha el pasado mes de agosto.

En el arroyo de La Pedrera se van a levantar dos escolleras de hasta 8 metros para, de este modo, proteger la calzada, por la que discurren 4 circuitos eléctricos de media tensión que dan servicio a gran parte del municipio. El acceso al cauce se realizará por la calle Écija mediante una rampa desde la cual se excavará el terreno para la cimentación, de casi 4 metros, para protegerlo de la erosión.

La idea es emplear el hormigonando para crear un cuerpo monolítico hasta una cota sobre el nivel máximo previsto de inundabilidad. Además, se repondrán las instalaciones, situando las canalizaciones a una mayor profundidad que el resto de las tuberías de servicio, junto a las redes de alumbrado público y riego, que también serán repuestas, así como el pavimento.

En el caso del arroyo del Pinillo, la solución pasa por la ejecución de un muro. La entrada de la maquinaria será por la zona menos ajardinada y con menos pendiente para acceder al fondo del lecho fluvial. Para evitar la erosión, se protegerán las márgenes y el lecho de la salida de la obra de drenaje sobre la que caerán las escorrentías superficiales procedentes de la calle Doctor Manuel López Alcaide, que baja en pendiente sobre el arroyo.

En caso de lluvias torrenciales, el agua bajará por esta calle con presión hasta el cauce, por lo que se va a proteger el lecho con una escollera que genere la suficiente rugosidad como para disipar la velocidad y energía del agua.

Ya en la dana de noviembre de 2024, Torremolinos cifró el volumen de los daños causados por el temporal en más de trescientos mil euros, derivados de las consecuencias de la tromba de agua y las avenidas de agua en todas las playas de la ciudad costasoleña. Uno de los principales problemas se dio en la canalización del arroyo Saltillo, que discurre bajo la calle Decano José Gómez Rando para desembocar en el Mediterráneo.

En el episodio de intensas precipitaciones de febrero, Torremolinos puso en marcha su plan de emergencia, con un acumulado de lluvia de más de 70 litros. Posteriormente, en marzo, las tormentas obligaron a los equipos de servicios y emergencias del Ayuntamiento a movilizarse para atender los avisos por complicaciones en varias zonas del municipio, con arrastre de materiales y maleza en El Pinillo, Carlos Cano, Camino del Pilar, La Carihuela y la avenida del Carmelo, en la bajada de Montemar hacia la playa. También hubo problemas en el tráfico en Playamar, con embalsamientos en el entorno de la plaza del Lido, así como en la calle Peligro