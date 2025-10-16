Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia tras la entrega de galardones. SUR

Torremolinos premia el talento de sus colegios e institutos

Primera edición de los galardones dedicados a la memoria de la maestra Virginia Gaitán

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:56

Comenta

Torremolinos y, en especial, su comunidad educativa, han recordado a la maestra Virginia Gaitán, fallecida en marzo de 2023, a los 40 años. Ya en ... su momento, el pleno de la Corporación votó a favor de que el centro en el que trabajaba, el colegio El Pinillo, cambiara su nombre en memoria de la que fue una de las educadoras más queridas en esta escuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  4. 4 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  6. 6 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  7. 7 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  8. 8 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  9. 9 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  10. 10 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torremolinos premia el talento de sus colegios e institutos

Torremolinos premia el talento de sus colegios e institutos