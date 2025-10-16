Torremolinos premia el talento de sus colegios e institutos

Torremolinos y, en especial, su comunidad educativa, han recordado a la maestra Virginia Gaitán, fallecida en marzo de 2023, a los 40 años. Ya en ... su momento, el pleno de la Corporación votó a favor de que el centro en el que trabajaba, el colegio El Pinillo, cambiara su nombre en memoria de la que fue una de las educadoras más queridas en esta escuela.

La ciudad le ha rendido un nuevo homenaje póstumo, con la entrega de la primera edición de los premios que el Ayuntamiento le dedica, unos galardones, dotados cada uno de 250 euros, con lo que se busca reconocer la innovación educativa para, de este modo, promover y distinguir a aquellos proyectos que contribuyan a mejorar la práctica docente en los centros educativos públicos y concertados, en los que se imparte educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Los elegidos por sus méritos han sido, en Infantil, precisamente, el colegio Maestra Virginia Gaitán por 'Efeméridas', una acción de coeducación y visibilización de las mujeres en la historia, coordinado desde el Plan de Igualdad del centro. A lo largo del curso, el alumnado trabaja distintas efemérides y descubren a una mujer destacada con ese ámbito: científicas, deportistas, artistas, activistas, etc.

En Primaria, el Albaida ha sido el más valorado, por su idea, 'Game On', una propuesta interdisciplinar que utiliza el juego – de mesa, motriz, tradicional y digital - como vehículo para el aprendizaje, la socialización y la igualdad. Además 'Game On' ha servido para trabajar la campaña 'Las reglas del juego están cambiando', impulsando una educación libre de estereotipos y violencia de género.

En Secundaria, el premio ha recaído en el instituto Concha Méndez Cuesta por 'CMC Radio: Innovación y educación a través de las ondas', una plataforma de expresión, creatividad y participación con el propósito de dar voz al alumnado y fomentar la comunicación, la autonomía y la colaboración entre iguales.

En Bachillerato, de nuevo, el 'Concha Méndez Cuesta' por 'Matemón': unión de matemáticas, pensamiento computacional y gamificación. A través del diseño, la estrategia y el juego cooperativo, el alumnado refuerza su razonamiento lógico, su capacidad de resolución de problemas y su creatividad.

En FP Grado Medio, el ganador ha sido el instituto Playamar con 'Solutions'. En colaboración entre los departamentos de Informática y Comunicaciones, y Economía y FOL, el proyecto pretende desarrollar un modelo de microempresas dentro del propio centro en el ámbito del soporte informático y la atención al usuario fomentando el emprendimiento y autoempleo. Y también este centro, en FP Grado Superior, con 'Impulsa' que nace para responder a las nuevas demandas del sector del vehículo eléctrico, un ámbito en plena expansión dentro del área de transporte y mantenimiento de vehículos. El alumnado aprende a trabajar con sistemas de alta tensión, a aplicar protocolos de seguridad y reciclaje de baterías y a desarrollar una visión global del negocio vinculada al emprendimiento y al autoempleo.

Los criterios que se han tenido en cuenta para valorar los proyectos han sido el pedagógico, el de innovación, el de producción/comunicación, el uso de tecnología, la posibilidad de que pueda ser aplicado en otros centros educativos, los valores que transmite el mismo y el impacto social en el entorno donde se desarrolla.

Estos premios llevan el nombre de quien fuera directora del colegio El Pinillo, de la que se ha alabado que fue una profesional vocacional, ejemplo de empatía y compromiso con la educación, y a cuya memoria la alcaldesa, Margarita del Cid, ha dedicado unas palabras: «Gracias, Virginia, por tu legado, por ser inspiración no solo para la comunidad educativa de nuestro municipio, sino por serlo para todos los alumnos y alumnas para los que fuiste, y eres, ejemplo de entrega y de amor por tu trabajo».

El acto de entrega de estos reconocimientos ha contado, además de con la máxima responsable municipal y del concejal de Educación, Francisco García, con representantes de la comunidad educativa del municipio y familiares de Virginia Gaitán.