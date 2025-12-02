Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Policía Local, socorristas y auxiliares de playa trabajan en un servicio conjunto. SUR

Torremolinos tendrá auxiliares de playa todo el año

Los presupuestos municipales contemplan la incorporación de este personal los 12 meses en apoyo a la Policía Local

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:54

Los presupuestos municipales de Torremolinos para 2026, que superan los 120 millones de euros, incluyen un incremento de la plantilla para contar con el ... servicio de auxiliares de playa durante todo el año. Son 15 puestos, conforme a los que se contratan para la campaña veraniega, que trabajarán ya durante los 12 meses, a partir del próximo mes de enero y, en principio, hasta 2027.

