Torremolinos tendrá auxiliares de playa todo el año

Los presupuestos municipales de Torremolinos para 2026, que superan los 120 millones de euros, incluyen un incremento de la plantilla para contar con el ... servicio de auxiliares de playa durante todo el año. Son 15 puestos, conforme a los que se contratan para la campaña veraniega, que trabajarán ya durante los 12 meses, a partir del próximo mes de enero y, en principio, hasta 2027.

El Gobierno local ha tomado esta decisión convencido de que permitirá «mejorar un servicio importante de atención al ciudadano» que es desempeñado en coordinación y como apoyo a la Policía Local, con presencia constante en el litoral.

La función de los auxiliares de playa es la de colaborar en la vigilancia del cumplimiento de las normas locales, informar a los usuarios sobre avisos y emergencias, velar por el cuidado de los arenales o comunicar incidencias.

15 Personas formarán el equipo de auxiliares de playa

En materia de Seguridad, las cuentas de la Administración local torremolinense contemplan también 24 nuevas plazas de Policía Local hasta 2027.

La labor de los auxiliare de playa, durante el pasado verano, arrancó el 23 de mayo y se prolongó hasta el 30 de septiembre, junto al resto del dispositivo que pone en marcha el equipo de Gobierno para la temporada de mayor afluencia turística.

La labor de este personal, en ejercicios anteriores, ha dependido directamente, de un oficial y dos policías locales, y han desarrollado su tarea a píe y en bicicleta por la franja costera.

El equipo tiene su base en el Rincón del Sol, en La Carihuela, aunque también controlan la zona que se extiende desde el Bajondillo hasta Los Álamos, además del límite con Benalmádena, junto a Puerto Marina.

Junto a la Policía Local, estos auxiliares están en permanente contacto con los socorristas que, como referencia, están desplegados en 11 torres de vigilancia.

El Ayuntamiento ha activado un contrato de 1,2 millones de euros para encargar los servicios de salvamento, socorrismo, primeros auxilios, asistencia y transporte sanitario y atención al baño asistido en sus playas

Torremolinos tiene también activado un procedimiento para encargar los servicios de salvamento, socorrismo, primeros auxilios, asistencia y transporte sanitario y atención al baño asistido en sus playas. El valor estimado de este contrato es de 1,2 millones de euros y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 29 de diciembre para presentar ofertas.

Este servicio, conforme al pliego elaborado, se prestará durante los años 2026 y 2027 y comprenderá tanto la temporada extraordinaria de baño (Semana Santa, desde el fin de semana anterior, Viernes de Dolores, hasta el domingo de Resurrección), los fines de semana y festivos comprendidos desde el final de esta celebración y el 1 de junio y la propiamente dicha «temporada de verano» (del 1 de junio al 30 de septiembre).