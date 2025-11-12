Torremolinos rebaja 30 millones de deuda municipal en cuatro años y paga a proveedores en 15 días

En solitario, el equipo de Gobierno del PP de Torremolinos ha aprobado los presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que alcanzan los 120.594.465, ... 89 euros, con un incremento del 2,27% con respecto a las de 2025 y que, por lo tanto, son las mayores de la Administración local hasta la fecha.

Durante la sesión plenaria extraordinaria en la que se ha debatido esta propuesta, defendida por el concejal de Hacienda, Miguel Quesada, el edil ha destacado que, en el próximo ejercicio, la deuda de las arcas municipales bajará de los 50 millones, tras una última amortización de 980.000. Si se toma como referencia 2021, como ha hecho Quesada, esta reducción del déficit es de 30 millones pues, como ha destacado, hace cuatro años llegaba a 80.

En cuanto al pago medio a proveedores, se sitúa en 15 días, como ha asegurado. «Eso significa confianza y seguridad para nuestras empresas locales que saben que, cuando trabajan con este Ayuntamiento, cobran a tiempo, sin retrasos y sin incertidumbre», ha argumentado Quesada.

Con este escenario, desde el Gobierno municipal se ha adelantado que hay disponibilidad para afrontar inversiones como la regeneración de la Casa de María Barrabino; la reurbanización de la plaza de La Nogalera; el Cenador del Inglés; la remodelación de las calles Niña de Oro, Europa, Salvador Allende y Los Nidos; la segunda fase del Camino del Agua; la reordenación de Cerro Largo; un plan de inundabilidad; los murales en Río Trueba, además de un nuevo espacio infantil en el Parque de la Batería.

Partidas por áreas

El responsable de Hacienda ha puesto en valor que la concejalía de Educación eleva en un 17,98% sus fondos, con el fin de reforzar el mantenimiento e inspecciones técnicas para los centros escolares; Medio Ambiente también ve incrementada su partida presupuestaria en más de un 132%, para la adecuación del punto limpio provisional, y Parques y Jardines, un 100%.

En materia de Seguridad, se crearán hasta veinticuatro nuevas plazas hasta 2027 de personal de este área, unida la ampliación del servicio de auxiliares de playa para apoyo a la Policía Local. Además, por primera vez se va a dotar presupuestariamente al área de Accesibilidad.

La oposición ha criticado los presupuestos por falta de ejecución y por no facilitar el acceso a la vivienda

«Los presupuestos de 2026 consolidan la apuesta firme por la regeneración urbana, y la vivienda asequible, apoyando la seguridad, la cultura y el medio ambiente e impulsando un modelo de ciudad más moderna, accesible e inclusiva. Este presupuesto no es un conjunto de cifras: es un compromiso con la responsabilidad, la eficiencia y el futuro de Torremolinos«, ha afirmado Miguel Quesada.

No piensan lo mismo los partidos de la oposición municipal, ya que el PSOE, Vox e IU-Podemos han hecho bloque para votar «no» a las cuentas.

Los socialistas, han criticado: «Año tras año, el PP presenta en los presupuestos proyectos que nunca se materializan, como calle Niña de Oro, la Cañada de los Cardos, la Cañada del Lobo o las mejoras de El Pozuelo II. Tampoco le cuadra al principal partido de la oposición municipal torremolinense la fórmula de prestación del servicio de recogida de basura, para el que está en marcha la privatización.

En cuanto a Vox, lamentan «la falta rigor e ínfimo margen de estabilidad del 0,27%; por sustentarse en ingresos ficticios y castigadores» con la previsión de 5 millones en multas; además, le echan en cara a los responsables municipales que el porcentaje de ejecución de las cuentas de 2025 solo sea del 63%.

«No contemplen ni uno solo para el principal problema de nuestras vecinas y vecinos: el acceso a la vivienda«, ha afeado David Tejeiro, de IU-Podemos, a la bancada del PP sobre su proyecto presupuestario, además de llamar la atención sobre la necesidad de incluir medidas de materia de movilidad y el transporte.