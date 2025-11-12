Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La bancada del PP levanta la mano para aprobar las cuentas del equipo de Gobierno. SUR

Torremolinos rebaja 30 millones de deuda municipal en cuatro años y paga a proveedores en 15 días

El equipo de Gobierno del PP aprueba los presupuestos del Ayuntamiento para 2026, que ascienden a 120 millones de euros, con toda la oposición en contra

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

En solitario, el equipo de Gobierno del PP de Torremolinos ha aprobado los presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que alcanzan los 120.594.465, ... 89 euros, con un incremento del 2,27% con respecto a las de 2025 y que, por lo tanto, son las mayores de la Administración local hasta la fecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  5. 5 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  6. 6 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  7. 7 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  8. 8 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  9. 9 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  10. 10 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Torremolinos rebaja 30 millones de deuda municipal en cuatro años y paga a proveedores en 15 días

Torremolinos rebaja 30 millones de deuda municipal en cuatro años y paga a proveedores en 15 días