Pancartas en contra del cierre de las Urgencias de El Calvario. SUR

El PSOE lleva el futuro de las Urgencias de El Calvario de Torremolinos al Parlamento andaluz

La ya exconsejera de Salud respondió sobre el servicio que se decidirá «en base a criterios técnicos», una afirmación que pone en duda las garantías sobre su mantenimiento, según los socialistas

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:58

Comenta

Las suspicacias del PSOE a cuenta del futuro de las Urgencias del centro de salud de San Miguel, en el barrio de El Calvario, una ... vez que abran las proyectadas por la Junta en el Hospital Marítimo de Torremolinos, llegaron al Parlamento de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

