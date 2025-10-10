El PSOE lleva el futuro de las Urgencias de El Calvario de Torremolinos al Parlamento andaluz

Las suspicacias del PSOE a cuenta del futuro de las Urgencias del centro de salud de San Miguel, en el barrio de El Calvario, una ... vez que abran las proyectadas por la Junta en el Hospital Marítimo de Torremolinos, llegaron al Parlamento de Andalucía.

En una reciente comisión, el diputado autonómico socialista José Luis Ruiz Espejo planteó la duda a la recién dimitida consejera de Sanidad, todavía en activo en el puesto en ese momento, Rocío Hernández. La respuesta de esta, a la repregunta del representante de la oposición, tras explicar, en su primer turno, que el servicio se mantiene actualmente sin merma alguna, fue: «Los puntos de urgencias no los podemos establecer ni usted ni yo, se establecen en base a criterios técnicos». «Ahora mismo la situación es la que es y, cuando llegue el momento, en base a criterios técnicos, que hay que establecer para dar la mejor atención, se establecerá», insistió al respecto la exconsejera.

Al no obtener un «sí» rotundo a la cuestión lanzada sobre la continuidad de la atención sanitaria 24 horas, todos los días de la semana, en El Calvario, en paralelo al funcionamiento de un servicio similar en el Marítimo, los socialistas torremolinenses siguen con sus recelos. «Estas palabras solo ahondan en la incertidumbre», aclara el secretario general de esta fuerza en la ciudad costasoleña, Antonio Navarro, que se apoya en la grabación de la sesión parlamentaria. «La consejera se ha limitado a pegar una patada hacia delante y desoír a las cientos de personas que se manifestaron contra dicho cierre», juzga Navarro, en alusión a la manifestación que organizaron los socialistas e IU-Podemos, para reclamar que no sean clausuradas las Urgencias de Atención Primaria en San Miguel.

Al hilo de las acusaciones de la oposición municipal de Torremolinos sobre la posible unificación de todas las Urgencias del municipio en el nuevo centro anunciado, la alcaldesa, Margarita del Cid, aseguró, de forma tajante, que la atención sanitaria en El Calvario continuaría tal y como está y que, incluso, se mejorará. El pleno también aprobó, por unanimidad, una moción al respecto.

Esta batalla política comenzó a raíz de que la Junta anunciara, en un comunicado, que en el Pabellón 1 del Marítimo se instalarán las Urgencias que, actualmente, acoge el centro de salud San Miguel y que, una vez trasladado el servicio a este espacio, se podrá ampliar el número de consultas en San Miguel.

Posteriormente, la alcaldesa. Margarita del Cid, en una comparecencia pública, aseguró que el proyecto del Marítimo, «no supone el cierre de las Urgencias del centro de Salud de San Miguel» para, como defendió, «tranquilidad de los vecinos y vecinas de El Calvario». Además, acusó a PSOE e IU-Podemos de querer confundir a la ciudadanía. La Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, en un comunicado, también salió al paso de las críticas, que también llegaron en forma de pancartas y recogida de firmas.