Recreación del futuro aspecto de La Nogalera, rediseñada por el estudio Varba. SUR

La plaza de La Nogalera de Torremolinos estará en obras hasta comienzos de 2026

Los retrasos originados por los trabajos sobre la bóveda del Cercanías obligan a reprogramar los plazos de una intervención que tiene un presupuesto de más de 3 millones de euros

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:46

Habrá que esperar, al menos hasta el primer trimestre de 2026, para poder caminar por la renovada plaza de La Nogalera, en plena transformación desde ... que, en octubre de 2024, comenzaron las obras en este espacio, uno de los más transitados de Torremolinos, lleno de negocios de todo tipo.

