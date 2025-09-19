La plaza de La Nogalera de Torremolinos estará en obras hasta comienzos de 2026

Habrá que esperar, al menos hasta el primer trimestre de 2026, para poder caminar por la renovada plaza de La Nogalera, en plena transformación desde ... que, en octubre de 2024, comenzaron las obras en este espacio, uno de los más transitados de Torremolinos, lleno de negocios de todo tipo.

Actualmente, la intervención prevista en la plaza y su entorno está a un 60% de ejecución, conforme la estimación que hace el Ayuntamiento, que destaca que el desarrollo del proyecto avanza «a buen ritmo». Eso sí, los plazos han tenido que reprogramarse, debido a los retrasos en el arranque de la remodelación originados por la necesidad de acometer los trabajos sobre la bóveda del túnel de la estación del Cercanías. Unido a ello, está la presencia de estructuras, como canalizaciones o suministros, que tienen, en algunos casos, medio siglo. Imprevistos, según el Gobierno local, que no les son imputables. A comienzos de 2025, cuando se barajaba que la reforma pudiera estar lista en primavera, la concejala de Regeneración Urbana y Fondos Supramunicipales, Marina Vázquez, ya resumió estas complicaciones así: «Nos estamos encontrando cosas que no sabíamos que existían».

Con el nuevo calendario, durante este otoño, culminará la urbanización de la lonja, y la obra también llegará a las calle Cauce, en los aledaños de La Nogalera, una vez que las reformas en las adyacentes Antonio Girón y Emilio Esteban ya están listas.

Elementos pendientes

Entre lo que queda por llegar para dar un nuevo aspecto a La Nogalera, además de la pavimentación, queda, como detallan desde la Administración local, la instalación de los nuevos surtidores, incluida la fuente seca, que tendrá chorros de agua; la vegetación o las pérgolas que aporten sombra.

En paralelo, se renuevan las instalaciones de servicios y suministros y se implantará un sistema de iluminación eficiente, que contribuirá a realzar la plaza en horario nocturno y a mejorar la seguridad.

El equipo de Gobierno explica que, dada la magnitud de las labores que están en marcha en La Nogalera, «se mantiene contacto directo y constante con los comerciantes de la zona, no solo para mantenerles informados de la marcha de los trabajos, sino para escuchar sus impresiones y necesidades».

De hecho, para los propietarios de los locales afectados por esta intervención, el Ayuntamiento estableció ayudas de 750 y 1.000 euros en función del tipo de establecimiento.

Fondos europeos

El proyecto se enmarca entre las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Torremolinos Paraíso Inteligente', y está financiado por Fondos Europeos Next Generation EU, en el marco en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De hecho, casi el 65% del presupuesto de esta estrategia en el municipio está destinado a La Nogalera. Desde el Ayuntamiento destacan que Torremolinos es uno de los municipios de Andalucía con un mayor grado de ejecución en estas ayudas.

Idea

El rediseño de La Nogalera está firmado por las arquitectas María Vargas García y Ana Baena Azuaga, del estudio Varba y busca pasar de un espacio en el que priman las baldosas a otro en el que, con más fuentes y áreas de sombra, el paseo y el disfrute del lugar público sea más agradable. Las protagonistas son «las líneas orgánicas y curvas, que aportan dinamismo y ligereza». De ahí que esté previsto la instalación de soportes y sensores que mejoren los servicios implantados, riego inteligente, conteo de personas, paneles digitales o lectores de regulación y consumo de alumbrado. También está contemplada una cortina de agua digital programable de 11 metros de longitud y una altura de 7 metros de base y bancos, acompañando el trazado, mientras que, en la parte más cercana a la calle San Miguel, estará la fuente seca.

Otro de los puntos principales serán las pérgolas, con sistemas de recogida de energía renovable, que además de contribuir a paliar el efecto isla de calor, aportará un alto nivel de autoabastecimiento energético. El hecho de que no se planten árboles de gran porte quedó descartado por el hecho de que se plaza está sobre el embovedado bajo el que discurre el trazado del tren.