Aldi inaugura su tercer supermercado en Torremolinos

Los terrenos que ocupara el antiguo hotel Los Álamos, símbolo del turismo que abrió sus puertas en la mitad del siglo pasado y que, tras ... el cierre del establecimiento en 2014, han estado abandonados durante una década, comienzan a llenarse de actividad de nuevo.

En esta parcela, ha abierto sus puertas este miércoles, 26 de noviembre, Aldi. El establecimiento ocupa un suelo de 2.000 metros cuadrados, de los 15.000 que había disponibles tras la desaparición del alojamiento, junto al futuro complejo de apartamentos Oceanika, cuyas obras comenzaron el verano de 2024, con la idea de abrir en este 2025.

En cuanto al supermercado que acaba de levantar la persiana, es el tercero que opera en el municipio torremolinense. Está ubicado en la avenida Manuel Fraga Iribarne, 12, y cuenta con 1.200 metros de superficie comercial y 105 plazas de aparcamiento; se suma a los que están en la calle de la Cruz, 73, y en la avenida Carlota Alessandri, 200.

14 Trabajadores en la nueva tienda La plantilla total de la cadena en la provincia supera los 450 empleados

Cuenta con un equipo de 14 trabajadores, con lo que Aldi supera los 450 empleados en la provincia de Málaga, donde, hace apenas cinco meses, se puso en marcha otro local en Vélez-Malaga, con lo que son 32 en la provincia. Desde 2020, Aldi ha incrementado su superficie comercial en Málaga en un 40%.

Acto institucional

«Nuestro objetivo es ofrecer vías de ahorro a cada vez más familias malagueñas, con un surtido de exigente calidad al precio más bajo posible. Para ello, basamos nuestra oferta en productos de marca propia y de origen nacional.'' ha destacado, en el acto protocolario de apertura Juan Antonio Ortega, responsable de Expansión de Aldi en la zona.

«En Andalucía, colaboramos con 80 proveedores andaluces y ofrecemos más de 250 productos locales'', ha añadido Ortega, en presencia de la representación institucional del Ayuntamiento, con Margarita del Cid, alcaldesa, al frente, que ha celebrado la generación de empleo local: «El 60% de los trabajadores de este tercer establecimiento son vecinos del municipio y la presencia de numerosos productos de de cercanía demuestra la calidad de lo que Málaga y Andalucía pueden ofrecer. Aldi se ha convertido en un aliado en la apuesta por la regeneración urbana, por ofrecer servicios de calidad a los vecinos y por impulsar el desarrollo económico de la ciudad».

Ampliar

Con Del Cid han acudido Marina Vázquez Domínguez, concejala de Urbanismo; Cristóbal Molina Sibaja, concejal delegado del Área de Actividades Comerciales; e Isabel Vargas Romero, concejala de Comercio, Actividades Comerciales y Vía Pública.

Planes

En diciembre, la compañía prevé nuevas aperturas en los municipios cordobeses de Palma del Río y Pozoblanco, así como la inauguración de su cuarta tienda en Dos Hermanas (Sevilla), donde también dispone de una plataforma logística desde la que abastece a supermercados de Andalucía y Extremadura.

Actualmente, Andalucía es una de las regiones con mayor presencia de ALDI en España, con alrededor de 110 supermercados y más de 1.500 trabajadores.