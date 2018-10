«Tiré el plato que me disponía a servirle a la víctima y corrí a esconderme en el almacén» Los sanitarios encontraron a la víctima con vida, y la trasladaron a un centro hospitalario. / Ñito Salas En el restaurante sólo se encontraba la víctima junto a una mujer en una mesa y otra pareja en la barra AGUSTÍN PELÁEZ Domingo, 28 octubre 2018, 10:55

A las nueve de la noche no había muchos clientes en el restaurante Tiki, a pesar de ser sábado. Únicamente se encontraba la víctima acompañado de una mujer cenando en una mesa, y otra pareja extranjera en la barra. La camarera encargada de atender a la mesa se disponía a llevarle uno de los platos que había pedido. «No había visto entrar a la persona que disparó. Cuando escuché el primer disparo pensé que era un globo que había explotado. No me imaginaba que fuera un tiro, aunque estaba en el interior del restaurante, por eso cuando vi que eran disparos, tiré el plato que llevaba en la mano y salí corriendo a esconderme a la planta alta, que es donde tenemos el almacén», relató la testigo.

Según aseguró, casi todos los trabajadores hicieron lo mismo, mientras que otra compañera se encerró en el aseo. «Yo me escondí en el almacén por instinto de supervivencia», reconoció todavía nerviosa. «Iba con la cara tapada y apuntando a todo el mundo en el restaurante. Hizo siete disparos, pero me encontraba tan nerviosa que no vi hacia dónde dirigió los disparos», continuó.

Otro de los empleados que también estaba en la cocina declaró que cuando salió a la sala iba dispuesto a seguir al agresor, pero que cuando se percató de la gravedad del suceso también se escondió.