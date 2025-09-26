Un templo budista en Benalmádena: luz verde al parque hispano-chino

Benalmádena Pueblo está más cerca de contar con un templo budista. El Pleno del Ayuntamiento de la localidad aprobó ayer de manera definitiva el instrumento ... urbanístico necesario para poder ejecutar este proyecto que llega de la mano de inversores chinos. La sesión plenaria ordinaria del mes de septiembre sirvió para dar luz verde al Estudio de Detalle del llamado Gran Parque de la Amistad hispano-chino que se ejecutará en una parcela municipal en Camino de la Fuentezuela, al lado del actual cementerio internacional y cerca de la plaza de toros.

«Es un día muy especial», aseguró la edil de Urbanismo, Presi Aguilera, confiando en que este «espacio de encuentro» servirá a los intereses de España y de las relaciones con China. Pero el gran objetivo en el que se muestra absolutamente confiado el gobierno municipal es que este parque servirá para atraer turistas chinos y de otras nacionalidades. «Va a ser un referente en Europa», aseguró el alcalde, Juan Antonio Lara. Aunque en un principio la inversión se situó en los 6 millones de euros, Aguilera elevó la cifra a unos 19 millones.

El Ayuntamiento confía en que el proyecto va a atraer turistas a la localidad porque «va a ser un referente en Europa»

En una disposición de norte a sur que simulará el camino a la perfección aprovechando el desnivel de la parcela, el parque, aseguró Aguilera, constará de cuatro zonas «bien diferenciadas». El eje central será un templo budista, que estará edificado en el centro, y que tendrá una altura equivalente a un edificio de unas once plantas. Además habrá una zona de meditación, otra paisajista, integrada en el proyecto, y una cuarta de memoria. El proyecto albergará un columbario que acogerá restos fúnebres y sumará una superficie construida de 6.026,82 metros cuadrados. Además, contará con un restaurante y un aparcamiento con capacidad para 224 vehículos y cuatro autobuses, que elevan la superficie a casi 7.000 metros cuadrados construidos en una parcela de 24.000.

Oposición dividida

El Estudio de Detalle salió adelante con el voto favorable de PP e IU y la oposición de PSOE y Vox. Los socialistas pidieron que el asunto quedara encima de la mesa al no estar claro algunos aspectos como si la gestión del aparcamiento iba a ser pública o privada, o si los familiares de los difuntos cuyos restos se depositen en el columbario iban a pagar igual que ocurre con los cementerios municipales, además de criticar la desaparición de los aparcamientos que utilizan no sólo los vehículos sino también los autobuses y por la expulsión de la protectora de animales Fidelio, que ocupa un espacio en la parcela. Lara rechazó aplazar la votación al considerar que no eran más que «excusas» que podían haber pedido aclarar antes del pleno.

Vox, por su parte, rechazó el proyecto por considerar que la ubicación no era la idónea, mientras Pablo Centella, de IU-Podemos, que apoyó la iniciativa, pidió al equipo de gobierno que «con su mala gestión no estropeara un proyecto tan bonito».

Tras el Estudio de Detalle, los siguientes pasos que habrán de darse para ejecutar el parque serán la elaboración de los proyectos básicos y de ejecución que permitan a los inversores chinos obtener la licencia de obras.