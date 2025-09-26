Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Pleno aprobó de manera definitiva el Estudio de Detalle con el voto de PP e IU. SUR

Un templo budista en Benalmádena: luz verde al parque hispano-chino

El Pleno aprueba el Estudio de Detalle del proyecto, que supondrá una inversión privada de 19 millones de euros

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:14

Benalmádena Pueblo está más cerca de contar con un templo budista. El Pleno del Ayuntamiento de la localidad aprobó ayer de manera definitiva el instrumento ... urbanístico necesario para poder ejecutar este proyecto que llega de la mano de inversores chinos. La sesión plenaria ordinaria del mes de septiembre sirvió para dar luz verde al Estudio de Detalle del llamado Gran Parque de la Amistad hispano-chino que se ejecutará en una parcela municipal en Camino de la Fuentezuela, al lado del actual cementerio internacional y cerca de la plaza de toros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  2. 2 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  3. 3 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  4. 4

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  6. 6 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7

    Málaga cuenta ya con el quirófano de neurocirugía más avanzado de Andalucía
  8. 8

    El embalse de Casasola recupera su seguridad ante las riadas tras meses de obras para eliminar el grave atoro de su desagüe
  9. 9 El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga
  10. 10 Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un templo budista en Benalmádena: luz verde al parque hispano-chino

Un templo budista en Benalmádena: luz verde al parque hispano-chino