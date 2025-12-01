Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Josele Aguilar junto a los concejales socialistas de Mijas a las puertas del centro de salud de Las Lagunas, el único con servicio de urgencias 24 horas que tienen los más de 180.000 mijeños y fuengiroleños. SUR

El PSOE defenderá en el Parlamento andaluz la construcción del hospital de Mijas-Fuengirola

Los socialistas reclamarán que los presupuestos de la Junta incluyan una partida de 10 millones de euros para «iniciar el proyecto» de «una necesidad evidente»

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:05

Comenta

El diputado autonómico y secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, ha anunciado que su partido llevará al Parlamento andaluz la histórica reivindicación de ... la construcción del hospital de Mijas-Fuengirola. Aguilar ha hecho este anuncio junto al líder de los socialistas mijeños, Josele González y el resto de concejales del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad a las puertas del centro de salud de Las Lagunas, las únicas dependencias sanitarias con servicio de urgencias 24 horas que tienen a su disposición no solo ciudadanos de Mijas, sino también los de Fuengirola, dos localidades que superan ya los 180.000 habitantes, más que 32 de las 52 capitales de provincia españolas.

