El PSOE defenderá en el Parlamento andaluz la construcción del hospital de Mijas-Fuengirola

El diputado autonómico y secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, ha anunciado que su partido llevará al Parlamento andaluz la histórica reivindicación de ... la construcción del hospital de Mijas-Fuengirola. Aguilar ha hecho este anuncio junto al líder de los socialistas mijeños, Josele González y el resto de concejales del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad a las puertas del centro de salud de Las Lagunas, las únicas dependencias sanitarias con servicio de urgencias 24 horas que tienen a su disposición no solo ciudadanos de Mijas, sino también los de Fuengirola, dos localidades que superan ya los 180.000 habitantes, más que 32 de las 52 capitales de provincia españolas.

El secretario general del PSOE de Málaga ha señalado que la construcción del hospital no sólo es una promesa que Juanma Moreno llevaba en el programa electoral con el que alcanzó por primera vez la presidencia de la Junta de Andalucía, sino «una necesidad evidente», por lo que su partido solicitará que se incluya en los presupuestos del Gobierno andaluz para 2026 una partida de 10 millones de euros para «iniciar el proyecto».

«Una traición»

Los socialistas han apostado por esta iniciativa política por «la situación generada ante el inexplicable cambio de postura de la alcaldesa Ana Mata» después de los populares mijeños rechazaran la semana pasada en el pleno una moción del PSOE para sacar adelante «una reivindicación histórica de Mijas y también histórica del propio Partido Popular en el municipio», ha apuntado Aguilar. «Un despropósito» y una «traición», en palabras del exalcalde Josele González que ha aventurado que «la ciudadanía mijeña no va a perdonarles». Ana Mata «va a tener el dudoso honor de ser la primera alcaldesa que renuncia públicamente al hospital de Mijas», agregó, asegurando que su partido luchará por el hospital «por encima de quien se ponga por delante».

Para Aguilar se trata del «anuncio de un fracaso que se veía venir desde que se puso en marcha la moción de censura», aunque cree que «tendrá pronto un final» porque en 2027 González volverá a la Alcaldía.