El hospital que no llega: PP y PSOE vuelven a enfrentarse en Mijas por la histórica reclamación

No hay ninguna duda. Si hay una inversión prioritaria para los ciudadanos de Mijas (y de Fuengirola) esa es la construcción del hospital. La reclamación ... trasciende generaciones, ideologías y décadas, y ha centrado el debate político en incontables ocasiones, la última ayer, en el pleno de Mijas. Los populares nunca han olvidado la promesa que hizo Manuel Chaves en 2003, ni los socialistas la promesa de Juanma Moreno ni lo que decía el PP cuando la Junta de Andalucía estaba en manos del PSOE.

Sobre la mesa estaba ayer de nuevo una moción, esta vez de los socialistas mijeños, que cuando estuvieron al frente de la Alcaldía de la localidad pusieron suelo a disposición de la Junta en Las Lagunas para levantar el anhelado centro hospitalario. Pero el hospital sigue sin llegar, mientras Mijas y Fuengirola superan ya ampliamente los 180.000 habitantes (una población mayor que la de 32 de las 52 capitales de provincias españolas).

Mata se compromete «a luchar por las mejores infraestructuras» sanitarias y el PSOE le afea que rechace reclamar el hospital

Quien no tiene a los 'suyos' en el sevillano Palacio de San Telmo, ataca, y quien los tiene, hace malabarismos para decir «no» a la moción sin decir «no» al hospital. Atacó ayer el exalcalde socialista Josele González, y defendió el popular Mario Bravo, que llegó a reducir el asunto a una cuestión de 15 minutos, la diferencia entre tener «un hospital a 5 minutos» o a «20 minutos» en Marbella. En la defensa también acompañó la alcaldesa, Ana Mata, sin olvidar a las dos patas que forman el equipo de gobierno: Vox y el edil Juan Carlos Maldonado, que también rechazaron la iniciativa del PSOE.

Luchar por la mejor sanidad

«Lamentamos que la señora Mata y sus socios de gobierno vuelvan a mostrar su rechazo a una demanda histórica del pueblo de Mijas», resumía González tras la negativa del PP, y después de que Mata se hubiera comprometido «a luchar por las mejores infraestructuras» y anunciara que había hablado con el nuevo viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, y que la Junta estaba trabajando en el plan de urgencias extrahospitalarias. «Y he pedido que se tenga en cuenta el centro de salud de La Cala de Mijas, que se ha quedado pequeño, como el de Las Lagunas», agregó. «¿Quiere decir que la alcaldesa no cree que Mijas merezca un hospital?», se preguntó el edil socialista, mientras Mata acusaba al PSOE de haber dejado en Andalucía «un caos de sanidad digno de estudio».

La moción presentada por el PSOE y rechazada por el pleno del Ayuntamiento solicitaba también un servicio de urgencias 24 horas en La Cala y dotar al consultorio de Mijas Pueblo del «material necesario y de unas urgencias 24 horas».