Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, durante el debate sobre el hospital en el pleno extraordinario. SUR

El hospital que no llega: PP y PSOE vuelven a enfrentarse en Mijas por la histórica reclamación

Los miembros del equipo de gobierno rechazan una moción del PSOE para pedir a la Junta que asuma la inversión

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:16

Comenta

No hay ninguna duda. Si hay una inversión prioritaria para los ciudadanos de Mijas (y de Fuengirola) esa es la construcción del hospital. La reclamación ... trasciende generaciones, ideologías y décadas, y ha centrado el debate político en incontables ocasiones, la última ayer, en el pleno de Mijas. Los populares nunca han olvidado la promesa que hizo Manuel Chaves en 2003, ni los socialistas la promesa de Juanma Moreno ni lo que decía el PP cuando la Junta de Andalucía estaba en manos del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  7. 7 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola
  10. 10 Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El hospital que no llega: PP y PSOE vuelven a enfrentarse en Mijas por la histórica reclamación

El hospital que no llega: PP y PSOE vuelven a enfrentarse en Mijas por la histórica reclamación