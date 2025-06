El PSOE denuncia en Benahavís cobertura sanitaria insuficiente del consultorio local

La diputada provincial del PSOE, Alicia Murillo, aseguró hoy en Benahavís que el consultorio sanitario de esta localidad no reúne los servicios necesarios para atender ... a los casi 20.000 ciudadanos de la localidad, que duplica en esta época del año su población.

«En este consultorio local, que es el único servicio sanitario del pueblo, hay un médico y una enfermera, con 1699 tarjetas asignadas, hay carencia de servicios sanitarios en el pueblo, no hay mayor número de tarjetas porque porque no hay servicios, con lo cual la gente decide no inscribirse y se van a la sanidad privada si quieren ser atendidos», afirmó.

La diputada regional explicó que «aquí hay un servicio sanitario mucho menor del que corresponde por población y la Junta de Andalucía justifica constantemente que no se da un mayor servicio porque no hay tarjetas sanitarias y no habrá más tarjetas sanitarias si no hay mayor servicio. Es la pescadilla que se muerde la cola.»

Por su parte, la concejala socialista de Benahavís, Ana Bermúdez, afirmó que «están obligando a la gente a irse al centro de salud de San Pedro de Alcántara, término municipal de Marbella, a casi 10 km de Benahavís o a la sanidad privada. Ésta es la situación que tenemos aquí. No corresponden los servicios sanitarios que se ofertan a los habitantes que hay.»

El consultorio local de Benahavís atiende en horario de 9 de la mañana a 13 horas, pero a las 11 de la mañana cierran sus puertas con llave, «pues de 11 a 13 horas se realiza atención telefónica y atención domiciliaria», según confirmó en la puerta del consultorio una de las personas integrantes del servicio sanitario.

El servicio de Pediatría están disponibles sólo tres horas y un día a la semana, el viernes. «Helipuerto no tenemos, cuando ha tenido que venir el helicóptero sanitario ha aterrizado en el campo de fútbol y teníamos un servicio de Enfermería contratado por el Ayuntamiento los fines de semana, que ha sido suprimido», explicó la también concejala socialista Diana Rubianes.

Respuesta parlamentaria

Todos estos datos ofrecidos han sido corroborados en respuesta parlamentaria en septiembre del año pasado, a través de la Dirección General de Gestión Sanitaria y Resultados en Salud de la Junta de Andalucía.

Así se informaba de que el Consultorio de Benahavís perteneciente a la Zona Básica de Salud de Marbella (Distrito Costa del Sol) «dispone en la actualidad de lunes a viernes de un médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y de un enfermero de Familia. El horario de lunes a miércoles es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los jueves y viernes de 8 a 11 de la mañana.»

El número de tarjetas sanitarias por categoría profesional de Médico de Familia y Enfermera del consultorio es, efectivamente, «de 1.699 para el Médico de Familia y el mismo para Enfermería y desde el mes de marzo de 2023, un médico especialista en Pediatría pasa consulta los viernes en el consultorio de 8 a 11 de la mañana.»

Con respecto a la atención de urgencias en horario distinto al de apertura, «las urgencias de Benahavís son atendidas en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de San Pedro de Alcántara, a un tiempo de 17 minutos. Otros SUAP de la zona son los ubicados en Estepona, a 29 minutos y Marbella, a 31 minutos», según dicho informe parlamentario.