«Los coches de policía en Mijas están de pena y los bomberos están trabajando con una plaga de cucarachas y ratas en su nave»

Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y UPLB han organizado este miércoles una protesta a las puertas del Ayuntamiento de Mijas, coincidiendo con la celebración ... del pleno ordinario. Una protesta que se ha mantenido en la calle a lo largo de toda la mañana, pero que ha conseguido traspasar las paredes del Consistorio, ya que las proclamas y pitidos se han dejado sentir durante toda la sesión e incluso han obligado a parar en algunos momentos las intervenciones.

Policía y Bomberos llegan a este punto tras años soportando carencias de todo tipo. «No hay suficientes agentes de Policía. Hace unos años eran 160 y ahora son 130 y encima están mal dotados: los coches están de pena, los chalecos antibalas a punto de caducar... Y si hablamos de los bomberos, acaban de pasar una revisión médica y a la mayoría de ellos les han salido altos los niveles de dióxido de carbono en sangre por la mala ventilación que tiene la nave donde están, por no hablar de que están trabajando con una plaga de cucarachas y bomberos en sus instalaciones», explica José Santiago, secretario general de la sección sindical de CC OO en el Ayuntamiento de Mijas, a modo de resumen.

Un día antes del pleno, este pasado martes, los representantes sindicales fueron convocados por la alcaldesa, Ana Mata y parte de su Gobierno, pero la reunión terminó sin ningún tipo de acercamiento, aunque durante el pleno tanto Mata, como los concejales de Policía, Juan Carlos Cuevas y Bomberos, José Jérez, se pronunciaron al respecto.

«Estoy de acuerdo con los sindicatos en el fondo, pero no en las formas», afirmó Cuevas, quien aseguró que cuando llegó al Ayuntamiento en noviembre de 2023 encontró la Policía en un estado de «dejadez» por parte del anterior Gobierno del PSOE. «Una de las líneas de teléfono no funcionaba, el estado de las motos era lamentable, con motos paradas y de una antigüedad peligrosa y siguen siendo peligrosas, me da vergüenza que tengan que conducir esas motos», dijo, reconociendo que en este tiempo no han podido hacer muchas de las cosas que tenían pensadas, en parte, según reconoció, porque el área ha sufrido recortes presupuestarios respecto a lo inicialmente previsto.

Convocatoria de plazas

Tampoco se han convocado las plazas necesarias para hacer frente al crecimiento de población que está experimentando Mijas. «De aquí a cinco años deberían de acceder entre 35 y 50 policías más», afirmó y aseguró que están en ello.

Igualmente defendió que en el pleno de este miércoles se aprobó una modificación presupuestaria «histórica» que contempla más de un millón de euros «en inversión directa para nuestros cuerpos de seguridad y emergencias».

Por su parte Jerez anunció que se convocarán plazas en las tres escalas. «Me gustaría que fuera antes de final de año». Respecto al esperado nuevo parque de bomberos, afirmó que están retocando el proyecto, pero no dio fechas concretas para su construcción, aunque sí criticó que lleven «22 años en una nave en la que iban a estar un año y que encima es alquilada», algo de lo que culpó a los anteriores gobiernos municipales.

«Estamos trabajando en poner orden en la contratación, en los servicios a los mijeños y en el personal. Este el tercer municipio de la provincia y tiene una estructura raquítica, en la que se han hecho contrataciones sin planificación», afirmó por su parte Mata.