La promotora Nescaleo S.L. se adjudica por 68,5 millones los terrenos de la Fundación Antonia Guerrero de Estepona

A las 9.35 de la mañana la notaria Almudena Romero López ha procedido a abrir los sobres correspondientes a la subasta de terrenos de la Fundación Antonia Guerrero de Estepona ... en la zona de Saladavieja, un total de siete parcelas con una superficie de 410.575 metros y en las que está prevista la construcción de 1.125 viviendas.

Sólo una empresa se ha presentado, Nescaleo, S.L. de Madrid, constituida en 2022, con domicilio en la calle Serrano, 3 y cuya administradora es Belén Molina Cubillo, que accede a la subasta pujando por el lote único de siete parcelas en Saladavieja por un importe de 68.503.000 más IVA, «que se documentará luego en la compraventa, previa fianza de 6.600.000 euros, el 10% del precio de salida, depositados en la cuenta de la Notaría desde el pasado miércoles«, según la información aportada en el acto por la propia notaria Almudena Romero, quien además ha afirmado que «sólo ha habido un licitador, así que se lo darán a él».

Por parte de la Fundación Antonia Guerrero han estado presentes en el acto Isabel Simón, vocal de la Fundación desde 2020, como maestra más antigua en el momento de su nombramiento en Estepona y Laura Pérez Nieto, patrona de la misma y que lleva desde 2008 en la Fundación, nombrada por Simón desde 2020 como persona de confianza, según establecen los estatutos. El presidente y alcalde de Estepona, José María García Urbano, no ha asistido y ambas han asegurado que «en realidad, como Fundación no tenemos obligación de asistir a este acto, hemos venido porque hemos querido y no sabemos porqué él no ha venido».

En declaraciones exclusivas a Diario Sur tras la apertura de los sobres han afirmado que «la Fundación ha vivido todo este proceso con mucha tranquilidad, totalmente consciente de lo que estaba haciendo y con total transparencia y habiendo creado en nuestro seno un debate muy intenso sobre qué sería lo mejor para la Fundación y planteando todas las posibles situaciones, siempre mirando por el cumplimiento de nuestros fines».

Simón manifestaba también que «hemos vivido de modo extraño el ruido que a nivel político se ha montado porque desde el primer momento hemos expuesto los objetivos que queríamos cumplir. No entendemos el ruido, ya que todo se ha hecho de modo público y transparente pero tras una declaración siempre hay alguien que tiene una interpretación y ahí ya no entramos a valorar».

Una de las razones por las que se venden estas parcelas, ha asegurado Pérez Nieto, «es porque no podemos cubrir nada de infraestructura inmobiliaria, no podemos asumirlo ni por el capital que tenemos, ni por la estructura ni sobre todo por los fines de la Fundación. No nos podemos dedicar a hacer viviendas de protección oficial porque no está dentro de nuestros fines así que ha llegado un momento del proceso de la junta de compensación que te ves obligada por una serie cuestiones, leyes y normas a tener que empezar a urbanizar y ése no es nuestro fin».

«¿Hay que dar becas? Claro, se dan con dinero, no con piedrecitas. Hemos estado sosteniendo y haciendo todas las gestiones posibles para que el valor de los terrenos suba en beneficio de los fines de la Fundación, que es facilitar la entrada en la universidad de todas aquellas personas de Estepona que no lo puedan hacer, que es lo que Antonia Guerrero establece en su testamento», ha asegurado Isabel Simón.

Por su parte, Pérez Nieto aseguraba a Diario Sur que «el patrimonio de Antonia Guerrero está intacto, no es como la Fundación Nadal que desapareció». A lo que Simón ha puntualizado que «habría que preguntarse porqué de la herencia de la señora Catalina Nadal la única que queda es la Fundación Antonia Guerrero«.

¿Y tras la venta qué? «Pues como no hay ningún proyecto, este dinero quedará depositado en el banco de la Fundación hasta que tengamos un proyecto que siga nuestros fines», ha asegurado Laura Pérez Nieto, que ha explicado que no se ha vendido todo el patrimonio pues «la Fundación se ha quedado con una parcela grande que es donde iba a estar la Ciudad del Conocimiento y otra de Servicio y si hubiésemos vendido una a una las parcelas, la subasta hubiese sido menos llamativa, menos atractiva para los promotores en conjunto».

Por último, han querido puntualizar que «tenemos que tener en cuenta que las Fundaciones en Andalucía tenemos por encima un Protectorado y cada cosa que hacemos tenemos que justificarla y mandar muchos papeles y cuando ese Protectorado considera que no va en beneficio de la Fundación, lo echa para atrás y en este proceso no hemos tenido ningún problema».

Asociación en Defensa del Patrimonio de Estepona

Presentes también en el acto de subasta han estado los integrantes de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Estepona (ADPE) cuyo presidente, Jesús Pardo, ha asegurado que «defendemos los intereses del pueblo, no nos dan información ninguna de lo que han hecho con las herencias legadas al pueblo, han malvendido casi todo el patrimonio y si no nos movemos nos quedaremos sin nada. Reivindicamos que nuestros derechos como ciudad no sean pisoteados y acudiremos allí donde haga falta».

También han estado presentes los portavoces locales del PSOE, Emma Molina; Izquierda Unida, Antonio Murcia y Podemos, Aurora Fernández.

Emma Molina ha asegurado que «el Partido Socialista está junto a los ciudadanos y ciudadanas para pelear por el legado que esa familia dejó a la ciudad de Estepona, una parte destinado a las mujeres pobres de esta ciudad. Nos preocupa realmente que de estos 68 millones y medio que se queda la Fundación, se cumpla el deseo de la testamentaria, porque aquí lo importante no es la venta sino dónde va a ir destinado el dinero de la subasta».

Así mismo, ha afirmado que «desde el PSOE hemos solicitado al Protectorado de Fundaciones en Andalucía información de todo, justificación de las cuentas, gastos de ejercicios anteriores, patrimonio actual, enajenación de una de las parcelas que se produjo hace años y no sabemos la cuantía real… También pedimos que nos den el informe que la Fundación ha tenido que dar al Protectorado para justificar la autorización de la subasta, que no aparece por ningún sitio, tampoco en la página web de la Fundación en base a la transparencia y por eso se lo hemos pedido al Protectorado». Por último ha señalado que también han pedido el informe de la auditoría externa que se ha hecho sobre la valoración de los terrenos.

El portavoz de IU, Antonio Murcia, ha añadido que «vamos a plantear una batalla frontal para que esos 68,5 millones no vayan a ser destinados a una universidad privada en Estepona, contraviniendo frontalmente la voluntad de la testadora que hablaba de estudios de Leyes, Filosofía y Letras para mujeres pobres. Que se acuerde García Urbano de que él estudio en una universidad pública, la de Granada y que también estuvo en un colegio mayor, el Isabel La Católica, que también era público. Uno no debe olvidar de donde viene, sus orígenes pobres».