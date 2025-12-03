Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, y el concejal de Hacienda, José Miguel Muriel. SUR

El presupuesto de Benalmádena para 2026: inversiones «ambiciosas» e impuestos congelados

El pleno aprobará este jueves una cuentas de 113,75 millones de euros, 2,9 más que este año, y Vox adelanta su rechazo

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:27

Comenta

El presupuesto del Ayuntamiento de Benalmádena para 2026 se situará en 113,75 millones de euros, 2,9 millones más que este año, en unas ... cuentas que recogerán «ambiciosas» inversiones y en las que se mantendrán congelados los impuestos, incluida la tasa de basura, que no se 'tocará', según ha subrayado el gobierno municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  5. 5 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  6. 6 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  7. 7 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  8. 8 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  9. 9 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  10. 10 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El presupuesto de Benalmádena para 2026: inversiones «ambiciosas» e impuestos congelados

El presupuesto de Benalmádena para 2026: inversiones «ambiciosas» e impuestos congelados