El presupuesto de Benalmádena para 2026: inversiones «ambiciosas» e impuestos congelados

El presupuesto del Ayuntamiento de Benalmádena para 2026 se situará en 113,75 millones de euros, 2,9 millones más que este año, en unas ... cuentas que recogerán «ambiciosas» inversiones y en las que se mantendrán congelados los impuestos, incluida la tasa de basura, que no se 'tocará', según ha subrayado el gobierno municipal.

El alcalde de la localidad, Juan Antonio Lara, ha asegurado que estos presupuestos, que presumiblemente serán aprobados en el pleno extraordinario que se celebrará este jueves día 4, «son un reflejo del compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera» con los que se persigue «el objetivo de prestar los mejores servicios al ciudadano y de velar por los sectores sociales más desfavorecidos».

Lara ha resaltado que el Ayuntamiento «está duplicando la inversión y alcanzado niveles máximos de ejecución presupuestaria» y que los benalmadenses seguirán teniendo «el impuesto de circulación más bajo de la Costa del Sol» y un IBI reducido hasta en un 50% para las familias numerosas.

Las cuentas únicamente recoge una partida de inversión de 2,1 millones de euros debido a que «gran parte de los proyectos» previstos para el próximo año «se van a financiar mediante la incorporación de remanentes del ejercicio 2025, como el suplemento de crédito aprobado recientemente, que contempla inversiones por valor de 18,7 millones, que se ejecutarán a lo largo de 2026 o los 11,9 millones que se invertirán a través de los Planes de Actuación Integrados (PAI), financiados con fondos europeos», según ha apuntado el edil de Hacienda, José Miguel Muriel.

Llamamiento a la oposición y negativa de Vox

El alcalde ha hecho un llamamiento a los grupos de la oposición para que den su apoyo a estas cuentas en el pleno de este jueves y que «dejen a un lado los intereses políticos», pero de momento Vox ya ha anunciado su rechazo. El portavoz de la formación, Joaquín Amann, ha anunciado que su grupo votará en contra al considerar que el gobierno municipal «incumple compromisos, dispara el gasto corriente y no mejora los servicios públicos».

Vox critica que la plantilla municipal haya crecido en más de 120 trabajadores en dos años y que no se cumpla el acuerdo plenario para reducir la plusvalía por la herencia de negocios familiares

Amann ha criticado que la plantilla municipal haya pasado de los 836 trabajadores con los que se encontró el PP en 2023 a 959, es decir, «más de 120 incorporaciones en apenas dos años», lo que ha llevado a los gastos de personal a elevarse de 47 a 56 millones de euros, prácticamente la mitad del presupuesto. «Y a pesar de este aumento, nada ha mejorado: las calles no están más limpias, los jardines no están más cuidados, la seguridad no ha aumentado y la basura no se recoge mejor», ha agregado el portavoz de Vox.

Amann ha sido especialmente crítico con el «incumplimiento» de la moción de VOX que aprobó el pleno en noviembre de 2024 para reducir la plusvalía municipal en los negocios transmitidos por herencia entre padres e hijos cuando ambos trabajen en el negocio familiar con el fin de que el impuesto no se convierta en una carga que obligue a su cierre. «Estos presupuestos no bajan impuestos, no fomentan el crecimiento económico y disparan el gasto corriente sin mejorar los servicios; no podemos apoyarlos», ha zanjado Amann para justificar su rechazo al presupuesto.