La operación presupuestaria salió adelante en un pleno extraordinario en el que la oposición se abstuvo. SUR

Benalmádena aprueba una inversión adicional de 18,7 millones en patrimonio, aparcamientos y ayudas sociales

El Ayuntamiento utiliza el remanente de tesorería para impulsar «actuaciones estratégicas que marcarán la hoja de ruta en 2026»

José Carlos García

Benalmádena

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:10

El Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado hoy en un pleno extraordinario un suplemento de crédito de 18,75 millones de euros, que se financiará con ... el remanente de tesorería de 2024, y que contempla, en palabras del edil de Economía y Hacienda, José Miguel Muriel, «inversiones en cuestiones estratégicas que marcarán la hoja de ruta del Gobierno local de cara al año 2026».

