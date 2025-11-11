Benalmádena aprueba una inversión adicional de 18,7 millones en patrimonio, aparcamientos y ayudas sociales

El Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado hoy en un pleno extraordinario un suplemento de crédito de 18,75 millones de euros, que se financiará con ... el remanente de tesorería de 2024, y que contempla, en palabras del edil de Economía y Hacienda, José Miguel Muriel, «inversiones en cuestiones estratégicas que marcarán la hoja de ruta del Gobierno local de cara al año 2026».

La iniciativa se ha aprobado con el voto favorables del PP y la abstención del resto de grupos, pero la oposición ha sido muy crítica con la operación presupuestaria. Para el PSOE se trata de un suplemento de crédito «irreal e irrealizable» que compromete el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, al reducir el dinero que hay en la caja a 45,9 millones de euros y utilizar gastos estructurales y recurrentes como si fueran gastos extraordinarios.

El Ayuntamiento apela a la importancia de los proyectos que se ejecutarán. Habrá mejoras o ampliación de aparcamientos en diferentes zonas de Benalmádena, entre ellos en calle Pacharán, en el parking La Cazalla o para la redacción del proyecto del futuro parking de la plaza Cruz Roja.

Equipamiento, obras y ayudas

El Consistorio también contempla inversiones en materia deportiva, como la adquisición de nuevo equipamiento o la redacción del proyecto para el pintado exterior del polideportivo municipal Ramón Rico y del polideportivo de Arroyo de la Miel. A esto se suma el suministro e instalación de nuevo equipamiento de calistenia, un método de entrenamiento físico que utiliza el peso corporal.

La compra de nuevos vehículos de limpieza o de nuevos materiales para la Policía Local de Benalmádena, así como la redacción del proyecto de la plaza de toros también están incluidos dentro de las partidas que componen este suplemento, en el que se recogen las inversiones del Plan de Asfaltado, que en 2024 alcanzó los 2,35 millones de euros, el triple que el año anterior.

El suplemento de crédito también incluye una nueva línea de subvenciones para los negocios afectados por las obras de la calle Santo Domingo y plaza de España; la rehabilitación de la guardería La Luz; la recuperación de las piletas romanas de Torremuelle; las obras de restauración de la torre de Torrebermeja.

En el capítulo social se recoge una nueva subvención de 300.000 euros para la Asociación de Benalmádena para la Atención a la Discapacidad (ABAD) y otra, también de 300.000 euros, para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Benalmádena (AFAB) para seguir colaborando desde el Ayuntamiento en la construcción de los centros de día que ambas organizaciones tienen previstos en Benalmádena.