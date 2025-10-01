La Policía Nacional celebra el patrón sin que se concrete el proyecto de la nueva Comisaría de Torremolinos
La petición está respaldada por acuerdo unánime del pleno, que también pide utilizar el suelo de las actuales dependencias para VPO
Torremolinos
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:59
El Auditorio Príncipe de Asturias ha acogido el acto institucional con motivo del Día de la Policía Nacional, celebrado por la Comisaría que presta servicio ... a Torremolinos y Benalmádena, municipios que suman una población censada de 150.000 habitantes, que crece de forma exponencial con el turismo y los residentes de temporada.
Han asistido los dos alcaldes, la anfitriona Margarita del Cid, y Juan Antonio Lara, de Benalmádena; Antonio de Haro, comisario jefe; María José Alcázar Ocaña, presidenta del Tribunal de Instancia de Torremolinos, y José María Ruiz Herrero, fiscal jefe.
El festejo ha llegado sin que se conozcan avances en el proyecto de construcción de la nueva Comisaría, para la que hay cedido un solar en suelo torremolinense, junto al campo de fútbol, que está recepcionado ya por el Estado, tras ponerlo a su disposición la Administración local hace más de un año. En enero de este 2025, el pleno de Torremolinos aprobó, por unanimidad, una moción del grupo popular en la que se apremió al Gobierno a incluir en los Presupuestos Generales una partida para estas instalaciones. En la misma iniciativa, se instó al Ejecutivo central a poner en marcha los trámites necesarios para que, una vez construida la nueva Comisaría, se proceda a la cesión del suelo para destinarlo a VPO. La alcaldesa torremolinense, durante el pasado Día de la Autonomía, volvió a sacar a colación esta exigencia.
Al margen de la reclamación, Del Cid ha felicitado al Cuerpo en su día grande y de los agentes, ha destacado que, con su labor, «son la piedra de toque, junto a la profesión jurídica, que da sentido a la democracia».
El alcalde benalmadense ha puesto en valor que el trabajo de los casi 500 hombres y mujeres de la Comisaría conjunta ha logrado un descenso en los robos con fuerza e intimidación, sin bajar la guardia ante «los grandes retos, como el crimen organizado, la ciberdelincuencia o la violencia de género». Durante la ceremonia, entre otros, se ha reconocido el buen hacer de los policías nacionales que colaboraron en el desalojo de un centenar de personas a las que cercó el fuego que, el pasado 11 de septiembre, se declaró en las inmediaciones de Torremuelle, en Benalmádena.
