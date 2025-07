El pleno de Estepona aprueba un suplemento de crédito de 2,7 millones para bonificar el IBI de 2025 PSOE y Vox se abstuvieron y el concejal no adscrito votó a favor

Emma Pérez-Romera Estepona Viernes, 18 de julio 2025, 16:54

El pleno del Ayuntamiento de Estepona ha dado luz verde al mecanismo económico necesario, según el equipo de gobierno, «para aplicar una rebaja en el IBI de 2025». En este sentido, la concejala de Economía y Hacienda, Ana Vilaseca, afirmó que «la solvencia económica de las arcas municipales, tras la liquidación de la deuda de más de 300 millones de euros y el remanente de Tesorería del ejercicio económico de 2024 de 45 millones de euros permiten al Ayuntamiento afrontar una rebaja media del 20% en el IBI. Esa rebaja se ha aplicado a un total de 37.988 recibos de empadronados y el importe total de la subvención a los ciudadanos supone 6,1 millones de euros».

Por su parte el alcalde, José María García Urbano, lamentó que los grupos de la oposición se hayan abstenido en el voto de esta propuesta y aseguró que «el IBI alcanza en la ciudad una bajada acumulada desde 2011 del 50% gracias a las medidas aplicadas en estos años».

El grupo municipal socialista justificó su abstención por «la falta de información y las mentiras en el discurso pues no se baja un 50% sino un 36%, esto no es una bajada del IBI sino una subvención a las personas empadronadas, hoy se aprueba y mañana se puede quitar, ésta es la realidad».

La portavoz socialista, Emma Molina, aseguró que Vilaseca no debería presumir de bajada de tasas, «porque sí las han subido, en concreto la de basura y la imposición del canon del agua que ustedes han ampliado hasta 2042». «Todo lo que conlleve la mejora de la calidad de vida de los vecinos es positivo pero nos faltan datos, entre otros cuántas personas se van a ver beneficiadas de esto. Estamos de acuerdo con todo lo que sea mejorar la vida de los vecinos pero no a base de ocultar información y mentir», concluyó.

Opinión similar en Vox, cuyo portavoz, Manuel Aguilar, afirmó que lo que se debatió en pleno no es una bajada de impuestos sino una ayuda al empadronamiento de 2,7 millones de euros. «Cuando tú bajas impuestos tienes que cambiar ordenanzas municipales y no es el caso, así que decir que se están bajando impuestos es engañar a los vecinos. Además, los números no engañan así que a algunos vecinos les bajará el IBI un 20% y a otros un 0%, siendo la media del 6% de bajada».

Aguilar justificó la abstención de su grupo asegurando que «estamos a favor de bajar los impuestos pero no de que nos mientan diciendo que han bajado un 50% el IBI desde 2011. Además, este expediente tiene varias falsedades y nuestro voto positivo las validaría», concluyó.

Por último, Antonio Benítez, concejal no adscrito, argumentó su voto a favor «de esta propuesta de un complemento de crédito de casi 2,7 millones de euros para la bonificación del IBI porque lo primero es la gente y hoy la gente necesita ver gestos concretos, recibos más bajos y gobiernos que cumplen».

