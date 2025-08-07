Un Pac-Man gigante en el paseo marítimo de Fuengirola

Antes de 'Fortnite', de 'Minecraft', de los juegos en 3D y de los gráficos hiperrealistas, los videojuegos tenían que ser simples y con un nivel ... elevadísimo de jugabilidad. No es que fueran mejores ni peores, pero las limitaciones técnicas forzaban a primar la idea del juego por encima de todo lo demás. Ahí están ejemplos como 'Pong', 'Tetris' o 'Space Invaders', pioneros en su época y de mecánicas muy básicas en comparación con las actuales. Uno de estos juegos que marcó diferencias fue 'Pac-Man' (1980), uno de esos personajes que ya se ha convertido en un icono de la industria del videojuego por su impacto cultural y económico.

Con motivo del 45 aniversario de su nacimiento, OXO Museo del Videojuego y Bandai Namco Entertainment están exponiendo por varios puntos de España una figura gigante del mítico comecocos amarillo. Primero pasó porMadrid, luego por Málaga capital, en el centro comercial Vialia, y ahora se muda a la Costa del Sol.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Fuengirola la figura de uno de los personajes más famosos de la historia de los videojuegos se alza frente al mar, instalada en el Paseo Marítimo Rey de España de Fuengirola, donde permanecerá visible durante un mes como una atracción destacada y llamativa.

Esta acción forma parte de la campaña conmemorativa desarrollada por el Museo del Videojuego OXO gracias a su colaboración con Bandai Namco Entertainment. El objetivo: rendir homenaje a uno de los iconos más universales del mundo del videojuego, que en 2025 celebra 45 años de relevancia cultural e histórica.

El pasado mes de mayo, OXO lanzó un homenaje especial a PAC-MAN en su sede de Madrid, con una experiencia inmersiva y puestos de juego en modo libre. Con más de dos metros y medio de altura y fiel al diseño pixelado clásico del personaje, PAC-MAN se convierte ahora en un punto de encuentro para turistas, vecinos y aficionados a los videojuegos, reforzando el papel de la Costa del Sol como destino cultural y tecnológico.