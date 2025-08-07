Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un Pac-Man gigante en el paseo marítimo de Fuengirola

La figura, que ya estuvo en Málaga capital y en Madrid, conmemora el 45 aniversario del mítico videojuego

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:42

Antes de 'Fortnite', de 'Minecraft', de los juegos en 3D y de los gráficos hiperrealistas, los videojuegos tenían que ser simples y con un nivel ... elevadísimo de jugabilidad. No es que fueran mejores ni peores, pero las limitaciones técnicas forzaban a primar la idea del juego por encima de todo lo demás. Ahí están ejemplos como 'Pong', 'Tetris' o 'Space Invaders', pioneros en su época y de mecánicas muy básicas en comparación con las actuales. Uno de estos juegos que marcó diferencias fue 'Pac-Man' (1980), uno de esos personajes que ya se ha convertido en un icono de la industria del videojuego por su impacto cultural y económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  4. 4 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  5. 5 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  6. 6 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  7. 7 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  10. 10 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un Pac-Man gigante en el paseo marítimo de Fuengirola

Un Pac-Man gigante en el paseo marítimo de Fuengirola