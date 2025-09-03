Nueva muestra de arte contemporáneo en Estepona de artistas de la generación cubana de los años 80

La Casa de Las Tejerinas de Estepona acoge, a partir del viernes 5 de septiembre, una nueva muestra de arte contemporáneo de artistas de la ... generación cubana de los años 80, muchos de ellos ahora viviendo en Estados Unidos, Méjico, Francia, España y Argentina.

Bajo el título de 'Más se perdió en Cuba' la muestra continúa el homenaje iniciado en marzo pasado a Aldo Menéndez, reconocido artista cubano (Cienfuegos, 1948) que vivió de 1991 a 1994 en Madrid, pasando en ese año a vivir en Miami donde falleció en 2020.

Artista, diseñador, escritor, crítico de arte, investigador, icono cultural y narrador, Menéndez ha sido una de las figuras centrales del mundo artístico cubano dentro y fuera de la isla durante los últimos 40 años. En su etapa en su tierra también fundó el estudio de serigrafía René Portocarrero donde fue mentor de la mayor parte de artistas cubanos de la década de los 80, muchos de los cuales aparecen en el libro que editó titulado «Artistas en el purgatorio».

Las piezas expuestas en Estepona forman parte de la colección privada de Jorge Rynardys, colección que sobrepasa las 200 obras de arte de más de 90 artistas diferentes: 80 pinturas sobre lienzo, cuatro sobre carbón y dos sobre tela; 14 esculturas, 42 fotografías, tres platos de cerámica. Arte corporal y artistas conceptuales también están bien representados. Rynardus es pionero en el mundo de la publicidad hispana, ocupa un lugar destacado entre los coleccionistas de arte cubano y es fundador de The Cuban Art Alliance.

En esta ocasión, se expondrán obras de los artistas Rubén Mendoza, Julio Antonio, Francisco Guiller, Fernando García, Miguel Loredo, María Magdalena Campos Pons, Pedro Vizcaíno, Mario Algaze, Sandra Ramos, Aldito Menéndez (hijo de Aldo), Rubén Torres Llorca, Agustín Fernández, Alejandro Aguilera, Aldo Menéndez, Ángel Vapor, Antonia Eiriz, Francisco Bernal, Juan Vicente Bonachea, Carlos Estévez, Consuelo Castañeda, Carlos R. Cárdenas, Eduardo Muñoz Ordoquiz, Guido Llinas, Luis Cruz Azaceta, Sergio Payares, Alfredo Sosa Bravo y Willie Castellanos.

La muestra podrá ser visitada hasta el 18 de septiembre con entrada libre.