Nueva concejala socialista en Benalmádena en sustitución del histórico Sergio Silva
La nueva edil, natural de Arroyo de la Miel y graduada en Relaciones Laborales, tomó posesión de su cargo en el pleno de septiembre
Benalmádena
Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:37
Inmaculada Chamizo Carretero tomó posesión ayer durante la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Benalmádena como nueva concejala del PSOE, en sustitución del histórico ... dirigente socialista Sergio Silva Toré, que renunció a su acta por jubilación aunque la normativa le permitía seguir siendo edil.
Natural de Arroyo de la Miel, Inmaculada Chamizo es graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la empresa privada, especialmente en el sector de la formación, donde ha adquirido experiencia en gestión y desarrollo de equipos.
En el último mandato de Víctor Navas al frente de la Alcaldía de Benalmádena se incorporó al equipo de gobierno, desempeñando labores de asesoría en las delegaciones de Urbanismo y Playas.
«Comprometida con los valores de su formación política», aseguran desde el PSOE, forma parte de la ejecutiva local, donde «trabaja activamente en la definición y puesta en marcha de propuestas que fortalezcan el desarrollo de Benalmádena». Además, señalan los socialistas benalmadenses, mantiene «un estrecho vínculo» con colectivos sociales del municipio, «reflejo de su cercanía, sensibilidad y capacidad de escucha hacia las necesidades de los vecinos y vecinas».
