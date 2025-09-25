Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inmaculada Chamizo promete su cargo como concejala en presencia del alcalde, Juan Antonio Lara. SUR

Nueva concejala socialista en Benalmádena en sustitución del histórico Sergio Silva

La nueva edil, natural de Arroyo de la Miel y graduada en Relaciones Laborales, tomó posesión de su cargo en el pleno de septiembre

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:37

Inmaculada Chamizo Carretero tomó posesión ayer durante la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Benalmádena como nueva concejala del PSOE, en sustitución del histórico ... dirigente socialista Sergio Silva Toré, que renunció a su acta por jubilación aunque la normativa le permitía seguir siendo edil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  2. 2 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  3. 3 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  4. 4

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  6. 6 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7

    Málaga cuenta ya con el quirófano de neurocirugía más avanzado de Andalucía
  8. 8 Mollete de cochinillo: uno de los bocadillos más famosos para quienes desayunan en el polígono de Antequera
  9. 9

    El embalse de Casasola recupera su seguridad ante las riadas tras meses de obras para eliminar el grave atoro de su desagüe
  10. 10 El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nueva concejala socialista en Benalmádena en sustitución del histórico Sergio Silva

Nueva concejala socialista en Benalmádena en sustitución del histórico Sergio Silva