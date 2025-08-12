El histórico concejal socialista de Benalmádena Sergio Silva renuncia a su acta por jubilación

El histórico concejal socialista Sergio Silva Toré ha ocupado este martes 12 de agosto por último vez su asiento en el Pleno del Ayuntamiento de ... Benalmádena. Silva, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Málaga (1982) y diplomado en Relaciones Laborales también por la UMA (1998), ha renunciado a su acta de concejal con motivo de su jubilación.

Con un Máster Prevención de Riesgos Laborales por la UNED (2000) y con el título de auditor del Sistema Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de Sevilla (2001), Silva era empleado público del Ayuntamiento de Benalmádena desde 1984, aunque dejó su plaza en excedencia cuando en 2003 se convirtió en funcionario en la Junta de Andalucía.

La primera vez que ocupó un asiento en el Salón de Plenos fue en 1991, y desde entonces ha sido concejal en todos los mandatos. 24 años, por tanto, como edil, y hasta en tres ocasiones jefe de Gabinete de la Alcaldía. La primera vez entre 2007 y 2009, la segunda entre 2011 y 2012, y la última en el segundo mandato de Víctor Navas como alcalde (2019-2023).

«Es una persona muy inteligente y trabajadora, ha sido mi maestro, y es una referencia y una pérdida importante para nosotros», ha resumido Navas. El exalcalde socialista asegura que lo que ha hecho hecho Sergio Silva, renunciando a su acta cuando podía permanecer como edil, «dice mucho de él, sobre todo en estos tiempos en los que vemos a tanta gente aferrarse a los cargos».

La persona que ocupará el asiento que deja libre Silva en la bancada socialista es ahora mismo una incógnita. En teoría, el acta le corresponde a Javier Cobos Espejo, que concurrió en el undécimo puesto en la lista del PSOE, pero es funcionario de la Administración General del Estado y tiene su plaza fuera de la provincia de Málaga. En caso de que Cobos renunciara, se convertiría en concejala Inmaculada Chamizo Carretero, licenciada en Recursos Humanos, de 35 años, y originaria de Arroyo de la Miel.