De dirigir una academia de música a vender zapatos artesanales vintage en Instagram

Emprender no siempre empieza con un plan de negocio. A veces nace de una intuición, una conversación familiar o un salto al vacío. Así fue ... como Beatriz Liaño Sacarello, hija de marino y madre gibraltareña y residente en Marbella y Lola de la Oliva Agulló, su cuñada sevillana con alma de vendedora, decidieron unir fuerzas y crear Lobe, una firma de calzado artesanal que hoy vende a toda España y exporta a Europa desde el sur de Andalucía.

La historia comenzó en 2019, cuando Beatriz decidió cerrar su academia de música en San Pedro de Alcántara. «No quería tener personal a mi cargo, pero tampoco me convencía lo que me ofrecían, así que volví a emprender», recuerda.

Lo hizo junto a Lola, que llevaba toda una vida dedicada al comercio y regenta una papelería 'gourmet' en Cádiz. Con una inversión inicial de 12.000 euros, 6.000 cada una, dieron forma a una marca que hoy es sinónimo de color, diseño y autenticidad. «Fue como tirarme a una piscina vacía», cuenta Beatriz a Diario Sur.

Ni redes sociales, ni plan de marketing: solo intuición, esfuerzo y un hijo que le ayudó a abrir el perfil de Instagram. «Nos decían que estábamos locas por vender zapatos sin tener marca conocida, pero en el primer mes, con 300 seguidores, ya estábamos vendiendo.»

Internacionalización

Detrás del éxito, afirman ambas, «hay trabajo y sensibilidad». Beatriz se encarga del diseño, la web y el contacto con las clientas, pre y post venta, mientras que Lola gestiona proveedores, pedidos y el único punto físico de venta: su tienda en Cádiz. Desde allí han salido envíos a lugares tan dispares como Japón, México, Australia o Perú, aunque reconocen que de momento la internacionalización está parada. «Nos escriben clientas que se cogen un avión desde Barcelona sólo para probarse un par», cuentan con orgullo.

La pandemia, lejos de frenar su impulso, las fortaleció. En marzo de 2020, antes del cierre del país, participaron en el Mercado de Motores de Madrid y, poco después, dieron el salto a las pasarelas con We Love Flamenco 2024 y Simof, también en 2024, de la mano de diseñadores como Pol Núñez o Lourdes Montes y su marca Mi Abril.

Hoy, Lobe sigue siendo una empresa pequeña pero con una identidad inconfundible: sus creaciones son atrevidas, cómodas y con mucho color. «Cada colección ofrece una veintena de modelos, del 36 al 41, fabricados con pieles que seeleccionamos en Levante y producciones limitadas que aportan nuestra exclusividad y diseño», nos cuenta Beatriz.

Su modelo Awesome, con lunares y rayas, se ha convertido en un emblema de la firma y el Unique, en tonos buganvilla y rosa metalizado, «refleja la energía que nos impulsa porque nos mueve la pasión por lo diferente», asegura Beatriz. «No vendemos lo que se puede encontrar en grandes almacenes o en cualquier zapatería. Nuestro zapato es una pieza especial, hecha para mujeres que no tienen miedo a destacar.»

De cara al futuro, su sueño es seguir creciendo sin perder la esencia. «Nos gustaría internacionalizar la marca, pero sin renunciar a lo artesanal ni a la cercanía con las clientas», asegura. Por ahora, siguen creando desde Marbella sin perder un ápice su ilusión.