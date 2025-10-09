Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento de Mijas ha adelantado estas año las tareas. SUR

Mijas adelanta la limpieza de cauces para prevenir posibles inundaciones

El Ayuntamiento avanza las tareas «más que nunca» para llegar al inicio de la primavera con la mayor parte del trabajo ya ejecutado

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26

El Ayuntamiento de Mijas ha iniciado los trabajos de limpieza y desbroce de cauces con el objetivo de prevenir riesgos ante la próxima temporada de ... lluvias y garantizar la seguridad en las zonas rurales y urbanas del municipio. El concejal de Zonas Rurales, Eloy Belmonte, ha explicado que este año estas tareas se adelantan «más que nunca» para llegar al inicio de la primavera con la mayor parte del trabajo ya ejecutado. «Estamos trabajando con previsión para que los arroyos estén preparados antes de las primeras lluvias intensas», ha apuntado.

