El Ayuntamiento de Manilva abre el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida

Largas colas para inscribirse en el Registro Municipal de Demandantes de VPO en Manilva, ubicado en la Gerencia de Urbanismo. En los tres días que ... lleva abierto, desde el pasado lunes 14 de septiembre, se han realizado alrededor de 100 inscripciones por día, un registro que como reconoce el concejal de Urbanismo Juan Carlos Morejón, «era un reclamo que la gente llevaba varios años haciendo, insistiendo, porque tenemos muchos problemas de acceso a la vivienda desde hace mucho tiempo».

«Hemos querido crear un registro para conocer de primera mano las necesidades de demanda lo más reales posibles, en el que se pueden inscribir no sólo las personas empadronadas en Manilva sino todas aquellas que quieran acceder a una VPO o una vivienda de protección de precio limitado (VPL) en Manilva que tengan mínimo 16 años, con sus papeles en regla y siempre que no se tenga otra vivienda en propiedad», cuenta a SUR Morejón.

El registro permanecerá abierto indefinidamente, se adapta a la legalidad «y una vez que salgan las promociones de VPO tendremos que definir más aún qué perfiles podrán acceder a ellas. Veíamos necesario desde el Ayuntamiento implicarnos más a fondo, estudiar las parcelas que tenemos en el Plan General de Urbanismo destinadas a vivienda protegida y dar el paso», comenta rotundo Morejón.

La cronología del Registro de Demanda de VPO se remonta a la aprobación en pleno de una nueva ley para el cambio de uso de algunos suelos en Manilva, «el que es hotelero cambiarlo para poder hacer VPO y aprovechar una ley regional que permite aumentar algunos porcentajes de edificabilidad, lo que ayuda a que los promotores lo vean como un negocio rentable», asegura.

La apertura del registro ha sido el siguiente paso. «Lo siguiente que haremos será sacar a licitación una parcela pública, que es del Ayuntamiento, para construcción de VPO para que promotores y cooperativas puedan pujar, en la que cabrían algo más de 100 viviendas. El objetivo nuestro es tener en dos años un parque de vivienda protegida en Manilva de alrededor de 300 viviendas», apuesta Morejón, que asegura que «hay otras parcelas privadas en las que están previstas VPO y VPL y queremos otorgar licencias y poner en marcha estas promociones el año que viene», detalla el concejal de Urbanismo.

Un plan que el propio concejal califica de «ambicioso y muy necesario», y lamenta no haber tenido mucho más tiempo en el área de Urbanismo en referencia a los plazos que se manejan antes de las próximas elecciones municipales para poder hacer más cosas. «Con los tiempos muy ajustados queremos sacar adelante un par de promociones para cumplir con los vecinos y con nuestros compromisos. Queremos que la gente sienta que se les escucha y que somos sensibles con un problema que afecta a todas las poblaciones de la Costa del Sol».

Falta de médicos

Juan Carlos Morejón asegura a SUR que la transparencia va a ser el centro de la gestión de este registro, «vamos a agotar plazos, viendo cómo va creciendo el registro y luego tener toda la transparencia posible en este proceso y que todo el mundo sepa cómo lo estamos gestionando, manteniendo reuniones en abierto con ellos, que todo el mundo sienta el respaldo del Ayuntamiento».

El acceso a la vivienda es un problema tan grave en la zona que está afectando al desarrollo de los servicios públicos. Morejón relata que, tras una reunión con el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, éste le reconoció que «las ofertas de trabajo en el centro de Salud de Manilva salen pero los profesionales no quieren venir porque el alquiler no está a precios razonables y la carretera sería diaria para ellos. Esto es hablar de temas serios, la falta de médicos se vincula a la falta de alquileres razonables y afecta a servicios muy fundamentales y básicos, al igual que pasa en Educación. Es necesario tener sitios donde los maestros y profesores se puedan quedar».

Y concluye, «lo que hemos puesto en marcha creemos que va a dar solución a la demanda que tenemos ahora mismo que es sacar VPO en compra. Así, mucha gente que ahora esta de alquiler liberará esos pisos y habrá más demanda. El siguiente paso será buscar una manera de tener una parque de VPO en alquiler pero eso entiendo que va a tardar mucho más».