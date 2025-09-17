Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Largas colas para inscribirse en el Registro de Demanda de VPO en Manilva, puesto en marcha esta semana. SUR.

El Ayuntamiento de Manilva abre el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida

El objetivo es tener en dos años un parque de VPO de aproximadamente 300 viviendas

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Manilva

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:32

Largas colas para inscribirse en el Registro Municipal de Demandantes de VPO en Manilva, ubicado en la Gerencia de Urbanismo. En los tres días que ... lleva abierto, desde el pasado lunes 14 de septiembre, se han realizado alrededor de 100 inscripciones por día, un registro que como reconoce el concejal de Urbanismo Juan Carlos Morejón, «era un reclamo que la gente llevaba varios años haciendo, insistiendo, porque tenemos muchos problemas de acceso a la vivienda desde hace mucho tiempo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  3. 3 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  4. 4

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  5. 5 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  6. 6

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  7. 7

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  8. 8 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes
  9. 9

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  10. 10

    Estas son las empresas que compiten por ampliar la playa de los Baños del Carmen en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Manilva abre el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida

El Ayuntamiento de Manilva abre el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida