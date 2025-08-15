Llegan a Marbellas las joyas que enamoraron a Grace Kelly y a Marilyn Monroe

Alberto Nardi pertenece a la tercera generación, tras su abuelo Giulio y su padre Sergio, que gestiona la exclusiva marca veneciana de joyería Nardi, con ... casi un siglo de vida y muy famosa en la época de la Dolce Vita italiana gracias a que algunos de sus iconos eran objetos de culto y colección de actrices y de casas reales. Hasta el 17 de agosto estará abierta al público la exposición de sus obras más emblemáticas en Gómez y Molina Joyeros de Marbella, una muestra que abre el ciclo cultural de Historia de la Joyería Contemporánea.

¿Cómo empezó Nardi?

Nardi es una historia familiar. Mi abuelo Giulio, que era florentino, luchó en la Primera Guerra Mundial cerca de Venecia, se enamoró de mi abuela que era veneciana, se casaron con la condición de que él se fuera a vivir allí y abrió un negocio de joyas que fue perfeccionando con el paso del tiempo, caracterizado por el diseño de piezas propias, artesanales y exclusivas y vinculadas a la belleza e historia de la ciudad de Venecia.

Nardi es famoso en el mundo entero y uno de sus momentos más épicos coincide con la época de la Dolce Vita italiana.

Así es. Las personas que venían a Venecia de vacaciones y turismo empezaron a conocernos y en esos años de oro en Italia, en los que llegaba turismo de altísimo nivel europeo y americano, Nardi se popularizó entre la aristocracia, las actrices y las casas reales europeas. Grace Kelly, Marilyn Monroe, Joe DiMaggio, Elisabeth Taylor, las Infantas españolas…

También personas como Jean Cocteau que ha vivido en Marbella o el escritor Ernest Hemingway, con mucha vinculación con España, que habla en su libro «Al otro lado del río y entre los árboles» sobre unas de las piezas de Nardi más famosas, los Moretto. A día de hoy tenemos ya a la tercera o cuarta generación de clientes americanos que nos consideran sus joyeros.

Denos más detalles de los Moretto, ¿son sus piezas más emblemáticas?

Son una de ellas. Bien es cierto que se popularizaron mucho como he dicho gracias a que grandes personajes de la aristocracia, la cultura y la realeza las llevaron, pero a mí me gusta hablar de ellos como parte de Venecia y de nuestra filosofía de resaltar la belleza y el arte de mi ciudad, de la vinculación histórica de Venecia con la cultura oriental, con la Ruta de la Seda,… Los Moretto son talismanes, portafortunas y su significado va más allá del oro y las piedras que los conforman, son joyas que van pegadas a la historia de Venecia y, en este caso, a mi abuelo Giulio que fue el que creó el primer Moretto en Nardi.

¿Cómo calificaría el estilo actual de Nardi?

El siglo de historia de Nardi nos dice que sus joyas son símbolos de elegancia y de un estilo exclusivo. He recuperado la filosofía con la que mi abuelo Giulio inició este negocio a finales de los años 20 del pasado siglo, que era crear joyas que emocionen y cuenten una historia, trabajar cada pieza artesanalmente, siempre con ganas de aprender y siempre con un gran amor por mi ciudad, una ciudad bellísima, muy delicada y tratada muy mal. Cuando viajo por el mundo, como ahora a Marbella, me emociona mucho la gente que ama mi ciudad, porque mis joyas son testimonio de la belleza de una ciudad que debe continuar más allá del turismo de masas.

¿Ha costado mucho montar esta exposición en Marbella?

Año y medio de trabajo. Miguel Gómez Molina y yo tenemos en común muchas cosas, la pasión por el detalle, la belleza, lo hecho a mano con amor y la capacidad de hacer joyas como se hacían hace 2000 años. Las piezas de esta muestra son un continuo guiño a la cultura y a la protección de una ciudad que es conocida en todo el mundo y yo participo de esta idea de Miguel de ofrecer a Venecia, Miguel a Marbella, algo más que un negocio de venta al público.

¿Es la primera vez que piezas de Nardi se exponen en España?

Efectivamente. Hemos participado en Madrid y Barcelona en actos puramente comerciales pero es la primera vez que exponemos en España, en Marbella, desde este punto de vista educativo, didáctico y cultural, una muestra abierta para todos los públicos. Para nosotros España es un país muy importante y una muestra así articulada con más de cien piezas que son crème de la crème de nuestra joyería no la hemos hecho nunca jamás. Es mérito de Miguel Gómez Molina que estemos hoy aquí en Marbella.

¿Qué le queda por hacer a Alberto Nardi?

Quiero seguir transmitir esta pasión por Venecia y el respeto a su patrimonio y cultura a la gente joven y, en mis viajes, ser embajador de una Venecia que quiere perdurar, que es historia del mundo y donde pretendemos hacer bien las cosas con una investigación estética constante en Nardi.