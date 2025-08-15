Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha, Miguel Gómez Molina; Marta Tullio Nardi y Alberto Nardi, en Marbella, momentos antes de la inauguración de la exposición en Gómez y Molina Joyeros. Emma Pérez-Romera.

Llegan a Marbellas las joyas que enamoraron a Grace Kelly y a Marilyn Monroe

Una exposición de Nardi muestra más de cien piezas emblemáticas. Hablamos con su propietario: «He recuperado la filosofía de mi abuelo»

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Marbella

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:05

Alberto Nardi pertenece a la tercera generación, tras su abuelo Giulio y su padre Sergio, que gestiona la exclusiva marca veneciana de joyería Nardi, con ... casi un siglo de vida y muy famosa en la época de la Dolce Vita italiana gracias a que algunos de sus iconos eran objetos de culto y colección de actrices y de casas reales. Hasta el 17 de agosto estará abierta al público la exposición de sus obras más emblemáticas en Gómez y Molina Joyeros de Marbella, una muestra que abre el ciclo cultural de Historia de la Joyería Contemporánea.

