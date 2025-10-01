Licitadas en Estepona las obras del tramo de senda litoral en Bahía Dorada

El Ayuntamiento de Estepona ha sacado a licitación las obras para la ejecución del tramo del corredor litoral que corresponde a la zona de Bahía ... Dorada.

Este nuevo tramo conectará los paseos existentes entre la urbanización La Galera Beach y el sendero de tierra de Bahía Dorada a través de una pasarela peatonal de madera de 168 metros de longitud.

Según fuentes municipales, «el objetivo principal es la recuperación de este espacio para el uso público, mejorando la accesibilidad y la integración paisajística del litoral, al tiempo que se garantiza la protección del dominio público marítimo-terrestre».

La actuación en este tramo contempla, en detalle, la ejecución de una senda de tarima de madera apoyada sobre pórticos, que se asentarán en zapatas prefabricadas de hormigón y pilotes de madera, en función de las condiciones del terreno. La plataforma tendrá una anchura útil de tres metros, con barandillas de seguridad a ambos lados, y estará equipada con balizas de iluminación LED en el pavimento, para garantizar la seguridad y visibilidad durante la noche, sin generar deslumbramientos.

El presupuesto base de licitación es de 299.634 euros y la ejecución de este tramo supone la construcción del proyecto provincial senda litoral en el término municipal de Estepona en casi la totalidad de los 21 kilómetros de costa, a falta del tramo de las dunas de Matas Verdes que continua parado.