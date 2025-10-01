Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramo de senda litoral en Estepona. SUR.

Licitadas en Estepona las obras del tramo de senda litoral en Bahía Dorada

El proyecto provincial está a punto de concluirse en el término municipal de Estepona.

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:29

El Ayuntamiento de Estepona ha sacado a licitación las obras para la ejecución del tramo del corredor litoral que corresponde a la zona de Bahía ... Dorada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  2. 2 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  6. 6 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  7. 7 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  8. 8 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  9. 9 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  10. 10 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Licitadas en Estepona las obras del tramo de senda litoral en Bahía Dorada

Licitadas en Estepona las obras del tramo de senda litoral en Bahía Dorada