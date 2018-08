La Junta declara un brote de sarna en una residencia de ancianos de Benalmádena La residencia está en la avenida Cerro del Viento de Benalmádena y pertenece al Grupo Seniors. / Alberto Gómez Familiares denuncian que los residentes hospitalizados presentan deshidratación y erosiones en la piel y el centro alega que el aseo «es diario» ALBERTO GÓMEZ Jueves, 2 agosto 2018, 01:14

Ningún cartel lo advierte, pero en la residencia de ancianos Seniors de Benalmádena permanece activo un protocolo por sarna desde el 15 de julio. La detección de esta enfermedad de la piel, extremadamente contagiosa y molesta, forzó al Distrito Sanitario Costa del Sol, perteneciente a la Junta de Andalucía, a declarar un brote tras constatar que había al menos seis afectados. Varios familiares aseguran que el número de ancianos contagiados supera la veintena y denuncian «las malas condiciones higiénicas» del centro, donde residen más de cien personas. Aunque la dirección de Seniors en Benalmádena alega que informó de la situación «en el minuto cero», los familiares consultados por este periódico sostienen que la residencia «ha tardado más de dos meses en actuar» y que inicialmente indicó un tratamiento contra los hongos a los afectados por sarna, que en su mayoría han tenido que ser hospitalizados.

Ana Jiménez, hija de una de las residentes, denunció ayer la situación ante la Policía Nacional después de que su madre fuera ingresada en el hospital la semana pasada. Según el atestado, la mujer, de 80 años, «entró en la residencia en perfecto estado físico, andando y sin enfermedades salvo la diabetes». Pasadas algunas semanas, «comenzó a perder peso» y presentaba infecciones en la piel. La familia ya advirtió en mayo, dos meses y medio antes de que se activara el protocolo, de que podría estar sufriendo sarna, pero la residencia alegó que se trataba de una respuesta alérgica. El 28 de julio fue ingresada en el Hospital Virgen de la Victoria, cuyo informe médico revela erosiones por sarna, deshidratación e hipernatremia (altos niveles de sodio).

El alcalde de Benalmádena «Tuvimos que sacar a nuestra abuela de allí»

Como Ana, también Carmen Ales, de 88 años, permanece hospitalizada. Su sobrina denuncia que su estado de salud se ha deteriorado desde que entró a la residencia en diciembre. «Llegó andando y ahora está ingresada, con picores por todo el cuerpo, suero y un cuadro de deshidratación y desnutrición», explica Victoria, que lleva días «peleando» con los Servicios Sociales para solicitar un traslado de residencia: «Por nada del mundo queremos que vuelva allí cuando se recupere». El grupo empresarial Seniors cuenta con seis centros en la provincia de Málaga, dos de ellos en Benalmádena: en la avenida Cerro del Viento, donde se han detectado los casos de sarna, y en Torrequebrada. Cada plaza tiene un coste cercano a los 1.800 euros mensuales, aunque muchas de ellas están concertadas por la Junta de Andalucía.

Desde la Consejería de Salud afirman que se pusieron en contacto con la responsable médica de la residencia «nada más tener conocimiento del primer caso de sarna» para realizar una encuesta epidemiológica e indicar la necesidad de administrar el tratamiento correspondiente de permetrina (utilizado para erradicar el ácaro parásito que causa esta enfermedad) a todas las personas afectadas y a sus contactos más cercanos, además de poner en marcha «las medidas de prevención y control establecidas, extremando la higiene para evitar contagios».

«Mal olor»

La hija de otra residente, que prefiere no revelar su nombre porque su madre continúa en el centro, explica que en las dos últimas semanas, desde la activación del protocolo, las instalaciones presentan mayor limpieza: «Antes había días que teníamos que taparnos la nariz por el mal olor. Ahora ha mejorado algo, pero sigue habiendo problemas de higiene y atención». Aunque lleva meses buscando otra residencia, la mujer explica que «muchos no podemos permitirnos pagar un centro totalmente privado, y en los otros concertados de Benalmádena no hay plazas». También denuncia que la residencia no ha avisado a los familiares del brote de sarna.

La directora de la residencia reconoce que el protocolo sigue activo y que el tratamiento está siendo suministrado tanto a los residentes como al personal, pero desmiente las acusaciones de falta de atención: «Tenemos 69 trabajadores para ciento y algo residentes. Pasamos inspecciones constantes, la última hace dos o tres meses». Sobre los supuestos problemas de higiene, la directora de Seniors en Benalmádena sostiene que «todas las mañanas hay grupos de baño y el aseo es diario», además de considerar que «el término escabiosis (sarna) asusta, pero hay gente que lo confunde con falta de higiene cuando en realidad es más parecido a los piojos, que suele decirse que van a la cabeza limpia».