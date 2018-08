El alcalde de Benalmádena, entre los familiares afectados: «Tuvimos que sacar a nuestra abuela de allí» La madre de Víctor Navas aporta informes médicos de febrero que revelan que su madre llegó al hospital «deshidratada», con úlceras y una «costra necrótica» en la pierna ALBERTO GÓMEZ Jueves, 2 agosto 2018, 01:14

Aunque las quejas se han disparado en las últimas semanas, las reivindicaciones acumuladas contra la residencia Senior no se limitan al brote de sarna. Entre los familiares afectados figura el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas: «A comienzos de año tuvimos que sacar a nuestra abuela de allí. El olor era nauseabundo y el trato, inadecuado. Nos dimos cuenta de que tenía una infección en la pierna por la que acabó pasando dos meses en el hospital. Cuando le dieron el alta la ingresamos en otra residencia». El primer edil explica que, tras advertir que los problemas detectados no eran casos aislados, trasladó la situación a la Delegación de Salud «para que realizara una inspección».

La madre de Navas, Eloísa Pérez, aporta dos informes médicos de febrero de este año que revelan que su madre llegó de la residencia al hospital «moderadamente deshidratada», con úlceras de segundo y tercer grado y una «costra necrótica» en la pierna. «Le dieron un trato pésimo. Iba a verla a diario, por la mañana y por la tarde, y tenía que llevarle comida a escondidas porque estaba perdiendo peso y allí no quieren que les demos nada», explica Eloísa. Una experiencia similar vivió el hijo de otra residente ya fallecida: «Las mantas están roídas y los colchones son asquerosos, no tiene perdón que aún haya ancianos durmiendo allí». También destapa que las críticas se extienden al interior de la residencia: «No descalificamos a todo el personal, porque hay trabajadores muy válidos, pero muchos han reconocido en conversaciones privadas que no traerían aquí a sus madres». Los familiares afectados no descartan emprender acciones legales contra la residencia o sumarse a la denuncia interpuesta ayer en comisaría.