El hotel, con la inscripción en el Registro de Turismo cancelada en diciembre de 2024, sigue funcionando. García

La Junta confirma que la apertura del hotel Vistamar vulneró la ley

El Ayuntamiento de Benalmádena se saltó el procedimiento legal y permitió que volviera a abrir un establecimiento cuyo cierre sigue sin ejecutar

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:58

La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga ha confirmado que la reapertura del hotel Vistamar, que opera con el nombre de Vivemar, ... autorizada por el Ayuntamiento de Benalmádena en junio de 2024 vulneró la Ley del Turismo de Andalucía y los decretos 13/2020 y 31/2024, referidos a establecimientos turísticos. La argumentación está expuesta en una resolución a la que ha tenido acceso SUR por la que se rechaza la declaración responsable presentada el pasado junio por la empresa explotadora, Vive Resort Magnagement, un documento similar al utilizado un año antes para que el Consistorio diera luz verde a su apertura después de que estuviera un año cerrado.

