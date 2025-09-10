La Junta confirma que la apertura del hotel Vistamar vulneró la ley

La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga ha confirmado que la reapertura del hotel Vistamar, que opera con el nombre de Vivemar, ... autorizada por el Ayuntamiento de Benalmádena en junio de 2024 vulneró la Ley del Turismo de Andalucía y los decretos 13/2020 y 31/2024, referidos a establecimientos turísticos. La argumentación está expuesta en una resolución a la que ha tenido acceso SUR por la que se rechaza la declaración responsable presentada el pasado junio por la empresa explotadora, Vive Resort Magnagement, un documento similar al utilizado un año antes para que el Consistorio diera luz verde a su apertura después de que estuviera un año cerrado.

La Delegación Territorial de Turismo habla de «inconsistencias contractuales» y sostiene que el contrato utilizado en la declaración responsable utiliza como vía para volver a abrir el hotel «no constituye título jurídico válido para el ejercicio de la actividad turística». En este sentido, apela al contrato original de arrendamiento, que no permitía la explotación del establecimiento por un tercero sin la autorización expresa de los propietarios, Promociones Los Nadales, y a las distintas sentencias judiciales que decretaban «la ilicitud» de las cesiones contractuales como las que presentó la expresa explotadora.

El incumplimiento de la Ley del Turismo y la ausencia de un contrato que permitía explotar el hotel fue advertida por un técnico municipal en una informe de 13 páginas en el que se rechazaba la reapertura del hotel. El documento fue sustituido por el de su superior jerárquico, que dio luz verde a la reapertura en base a una argumentación contraria a la que había sostenido anteriormente en este mismo caso, en la que no entraba a valorar el derecho de la empresa a explotar el establecimiento y posponía la verificación del cumplimiento de la normativa turística andaluza a un momento posterior. Pero la Delegación Territorial deja claro que «la ausencia de título jurídico habilitante» supone una vulneración de la legislación autonómica. El caso de la reapertura de 2024 era aún más flagrante teniendo en cuenta que el hotel estaba cerrado y se utilizó un contrato de subarriendo de industria, una fórmula que sólo puede emplearse cuando el negocio está en funcionamiento.

Silencio y vía penal

En el caso de la reapertura no sólo no había autorización de los propietarios, sino que lo que constaba era la oposición expresa. Promociones Los Nadales recurrió la resolución que permitió que se volviera a a abrir su establecimiento. Utilizó para ello los mismos argumentos que emplea la Delegación Territorial, pero el Consistorio optó por no responder y emplear la vía del silencio administrativo para desestimarlo. La explotación ilegal del hotel y la presunta colaboración del Ayuntamiento de Benalmádena fue objeto de una denuncia de carácter penal por parte de los propietarios, que está investigando el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.

La Junta canceló en diciembre la inscripción del hotel en el Registro de Turismo; el Ayuntamiento lo supo al menos en febrero, y en mayo firmó el decreto de cierre, pero sigue sin ejecutarlo

La reapertura del hotel en junio de 2024, denunciada también por la vía contenciosa, es el acto administrativo que hace posible que hoy siga abierto un hotel usurpado a sus propietarios, que no perciben el alquiler desde 2019, y «clandestino» de acuerdo con la ley. El Consistorio firmó el 6 de mayo, antes de que el Tribunal Supremo declara firme la sentencia que certifica la explotación ilegal del hotel, un decreto de cierre que cuatro meses después sigue sin ejecutar. Al menos desde el pasado mes de febrero el Ayuntamiento sabe que el hotel carece de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía después de que esta fuera cancelada en diciembre de 2024 tras una denuncia de la empresa propietaria del inmueble.