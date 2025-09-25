Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luz Rodríguez, junto a una de sus joyas en un vestido de Isabel Sanchís, el pasado 19 de septiembre en la Mercedes Benz Fashion Week. D. Reinoso.

Las joyas sostenibles de la esteponera Luz Rodríguez que se vieron en la Mercedes Benz Fashion Week

En 2025 celebra el décimo aniversario de su marca, Luz de Nehca

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:44

Las modelos avanzan por la pasarela de la Mercedes Benz Fashion Week en Madrid. Es el desfile de la diseñadora valenciana Isabel Sanchís, aclamada también ... internacionalmente. Entre la emoción, sobriedad, voluptuosidad, fluidez y elegancia de los trajes y vestidos de inspiración japonesa sobresalen las joyas artesanas y sostenibles, dos flores de latón chapadas en oro de 18 kilates, que lucen prendidas en dos de ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  4. 4

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  5. 5 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  6. 6 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  7. 7 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  8. 8 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  9. 9 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  10. 10 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las joyas sostenibles de la esteponera Luz Rodríguez que se vieron en la Mercedes Benz Fashion Week

Las joyas sostenibles de la esteponera Luz Rodríguez que se vieron en la Mercedes Benz Fashion Week