Las joyas sostenibles de la esteponera Luz Rodríguez que se vieron en la Mercedes Benz Fashion Week

Las modelos avanzan por la pasarela de la Mercedes Benz Fashion Week en Madrid. Es el desfile de la diseñadora valenciana Isabel Sanchís, aclamada también ... internacionalmente. Entre la emoción, sobriedad, voluptuosidad, fluidez y elegancia de los trajes y vestidos de inspiración japonesa sobresalen las joyas artesanas y sostenibles, dos flores de latón chapadas en oro de 18 kilates, que lucen prendidas en dos de ellos.

Luz Rodríguez González (Estepona, 1979), doctora en Ingeniería Química, es la joyera de cuyas manos han salido esas dos flores «de menos de 50 gramos y con unas características concretas para que no alteren la seda y demás telas», explica a SUR.

Un sueño hecho realidad el de unir moda y joyas en un mismo arte y que se ha visto materializado en varias ediciones de la pasarela más famosa de España. «Cuando tuve la idea de unir joyas y moda llamé a un montón de diseñadores que pasaron de mí e Isabel fue la única que me aceptó la idea. Ella, cada vez que vende un vestido, vende una joya mía. La mezcla es chulísima porque las creatividades a la hora de diseñar las piezas no tienen límites, tengo vía libre, sin pautas», nos detalla Luz Rodríguez.

Certificación Fairmined

Desde hace 10 años desarrolla su pasión por la joyería sostenible a través de su marca Luz de Nehca, que inició en la ciudad de Achen (Alemania), de ahí su nombre, donde vivió, se formó y descubrió lo que contamina extraer los metales que se usan en joyería, «un país que se preocupa mucho por la sostenibilidad», afirma rotunda. «Allí descubrí lo contaminante que es la joyería, porque para extraer la plata es necesario mercurio y cianuro que son altamente contaminantes».

Joyas de la esteponera Luz Rodríguez en el desfile de Isabel Sanchís Spring-Summer 2026 en la reciente MBFW celebrada en Madrid. D. Reinoso.

Los materiales con los que trabaja son libres de sufrimiento ambiental y social, plata y oro extraídos por empresas principalmente en América del Sur y Mongolia sin contaminar su entorno ni a las personas. «Por lo general, la extracción en las minas es muy contaminante porque se crea una amalgama entre el mercurio, el cianuro y la roca que hay que calentar, el mercurio se evapora, va al aire y se mezcla en la atmósfera a través de las corrientes, pueden trasladarse hasta 200 kilómetros, con la lluvia cae al suelo, se filtra y se contamina todo».

En 2012 volvió a su ciudad, Estepona, consolidó su formación en joyería y en noviembre de 2015 registró su marca en la Oficina de Patentes: 10 años de trabajo ininterrumpido que Luz Rodríguez califica de «un viaje intenso», pues además es madre de tres hijos y profesora de Química, Física y Matemáticas en el Colegio Alemán de Málaga.

Su vinculación con la protección del medio ambiente y la creación de joyas de manera sostenible la ha llevado a ser la primera andaluza con certificación Fairmined, un sello de calidad desarrollado por la Alianza por la Minería Responsable que certifica que el oro, la plata y demás minerales vienen de comunidades mineras que trabajan de forma económica, tecnológica y ambientalmente responsable.

«Mi marca nació a través de este concepto, el de joyería sostenible y me asocié antes incluso de crearla», nos cuenta convencida de que «el medio ambiente no tiene que pagar el precio de la contaminación. Me gusta que las personas que usen mi plata y mi oro estén seguras de que nadie ha sufrido ningún tipo de contaminación porque ellas lo lleven».

Diamante en bruto

Luz Rodríguez reconoce que no ha sido un camino fácil. «Al principio era como predicar en el desierto, teníamos los conceptos de frutas y verduras bio, moda sostenible pero todo el mundo se pensaba que era un discurso-moda, porque toca. Así que durante tres años me dediqué a dar muchas charlas sobre el concepto de la sostenibilidad en joyería, que no era una moda y que aunque parecía raro, sí se podía trabajar con este tipo de material».

Reconoce que su despegue lo tuvo en 2020, «cuando por la pandemia la gente fue más consciente de que era importante cuidar su entorno, lo que comemos, lo que nos rodea. Fueron unos meses en los que aumentaron las compras online al no poder salir de casa y eso también me benefició para darme más a conocer».

Todos los años Luz Rodríguez presenta dos colecciones basadas en el punto de vista social y positivo de la mujer, «mi logotipo es un diamante en bruto sin pulir, porque todas somos así, diamantes en bruto, naturales y bellas en nuestras imperfecciones. Mi concepto desde pequeña sobre joyas y moda lo he entendido siempre como algo que habla de una misma, nuestra forma de mostrarnos al mundo, de diferenciarnos las unas de las otras por cómo somos, nuestra esencia y teniendo claro que la joya somos cada una de nosotras».

Y ahora está centrada y agradecida en preparar la colección de su décimo aniversario, «joyas exclusivas para esas clientas que me han acompañado en estos 10 años de vida».