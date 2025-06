¿Cuál será el futuro del agua en Benalmádena?

ue en 1994 cuando el Ayuntamiento de Benalmádena creó Emabesa, una empresa municipal que nació para aglutinar todos los servicios del ciclo integral del agua ... en el municipio. La idea era garantizar un abastecimiento eficaz y eficiente de agua a todos los vecinos. Un año más tarde, siendo alcalde Enrique Bolín, decidió dar entrada en el capital social de la empresa a una entidad privada.

Así fue como Emabesa pasó a ser una sociedad mixta, en la que el Ayuntamiento de Benalmádena tenía el 50 por ciento de la titularidad y la empresa Aqualia, del grupo FCC, el otro 50 por ciento.

El contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia se firmó por 25 años y durante todo este tiempo ha estado vigente. Hasta este lunes 16 de junio de 2025, cuando se puso fin a esa relación contractual. La pregunta que surge, por tanto, es ¿qué va a pasar ahora con el abastecimiento de agua en Benalmádena? ¿Quién se va a encargar de gestionar ese servicio?

Son preguntas que no están libres de polémica. Tanto es así que este jueves 19 de junio se celebrará en el Ayuntamiento un pleno extraordinario y monográfico solo para tratar este tema. Se hará tras la solicitud presentada por el PSOE, ya que la Ley recoge esta posibilidad cuando sea planteada por al menos la cuarta parte de los miembros de la corporación.

Dicho pleno llega ante la falta de información por parte del Gobierno local, que de momento solo ha dejado claro que la gestión seguirá estando en manos de Emabesa mientras se avanza en «la tramitación para aprobar el nuevo modelo de gestión». Según palabras del concejal de Agua, Juan Olea, «mientras se llevan a cabo todos los trámites para la licitación, el servicio está garantizado, basado en los principios de sostenibilidad, eficiencia económica, control público efectivo y garantía de continuidad del servicio».

Pero la clave está en saber por qué no se iniciaron antes esos trámites para haber llegado a la fecha del fin del contrato con una nueva licitación ya en marcha. También queda por saber qué consecuencias puede tener para el municipio este periodo de transición entre un contrato y el siguiente, para lo cual no hay fechas anunciadas.

A pesar de que el equipo de Gobierno actual lleva dos años al frente, Olea señaló al Gobierno anterior, en manos del PSOE y lo culpó de no haberse anticipado a la finalización del contrato. «La prueba más clara de que no se hicieron bien las cosas es que desde hace diez años tenía que haberse designado un interventor técnico que vigilara esta situación, pero el gobierno anterior decidió inhibirse e incomprensiblemente no lo nombró, estando obligado a ello».

El caso es que Emabesa continúa, según el concejal, debido «a una situación excepcional por razones de interés público, unido a la necesidad de continuidad del servicio» sin horizonte temporal y hasta que se decida cómo se va a gestionar el agua de aquí en adelante.

Municipalización o no

Para tomar esa decisión el Ayuntamiento ha contratado a una asesoría externa que señale el modelo «más viable para la ciudad», según palabras de Olea. PSOE e IU en la oposición ya han dicho abiertamente que apuestan por la municipalización del servicio. Por su parte VOX directamente ha pedido la reprobación del actual concejal por su «inacción, opacidad, negligencia y falta de previsión en la gestión del servicio público de agua en Benalmádena».