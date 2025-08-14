Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Ayuntamiento de Fuengirola había contratado detectives por última vez en 2020. García

Fuengirola lleva contratando detectives para sus empleados de baja desde 2005

El Ayuntamiento ha analizado en este tiempo unos 20 expedientes y sólo uno se saldó con la pérdida del empleo por parte de un trabajador

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:24

La polémica contratación de detectives por parte del Ayuntamiento de Fuengirola para efectuar el seguimiento de empleados públicos que se encuentra en situación de baja ... laboral no es la primera vez que se hace. Según han confirmado a SUR fuentes del Ayuntamiento, el primer contrato de esta naturaleza que efectuó el Consistorio fuengiroleño fue en 2005, cuando la Alcaldía estaba en manos de la popular Esperanza Oña (primera regidora de la localidad en dos etapas, la primera entre el 26 de mayo de 1991 y el 6 de junio de 1993 y la segunda entre el 18 de junio de 1995 y el 25 de mayo de 2015). Desde entonces se ha seguido haciendo en diversas ocasiones, y el último contrato que se había efectuado hasta ahora fue en 2020, cuando el Consistorio ya estaba en manos de Ana Mula, la sucesora de la que también fuera portavoz del PP en el Parlamento andaluz, vicepresidenta primera y segunda de esta Cámara, y diputada por Málaga en el Congreso.

