Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Playa El Cristo de Estepona. SUR.

El Ayuntamiento de Estepona inicia los trámites para recuperar los terrenos junto a la playa de El Cristo

Aún no ha concretado el proyecto que va a desarrollar en ese espacio

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:05

El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado los trámites administrativos para obtener los terrenos existentes junto a la playa de El Cristo para convertirlos en equipamiento ... público y desarrollar un proyecto municipal que ponga en valor esta zona, según fuentes municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  3. 3

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  4. 4 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  5. 5 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  6. 6 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género
  7. 7 Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola
  8. 8 Aviso amarillo por fuerte viento y olas en todas las playas de Málaga
  9. 9 Velas, bocatas y música para despedir agosto en Málaga
  10. 10

    El increíble proyecto de demolición de la Alcazaba de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Estepona inicia los trámites para recuperar los terrenos junto a la playa de El Cristo

El Ayuntamiento de Estepona inicia los trámites para recuperar los terrenos junto a la playa de El Cristo