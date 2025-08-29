El Ayuntamiento de Estepona inicia los trámites para recuperar los terrenos junto a la playa de El Cristo

El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado los trámites administrativos para obtener los terrenos existentes junto a la playa de El Cristo para convertirlos en equipamiento ... público y desarrollar un proyecto municipal que ponga en valor esta zona, según fuentes municipales.

«Está en trámite la expropiación de este suelo, con el objetivo de recuperar estos terrenos que fueron vendidos por el Ayuntamiento de Estepona en 1999 y así dotar a la ciudad de otro destacado espacio para el disfrute popular».

De momento el Ayuntamiento no ha concretado el proyecto que se ejecutará, aunque sí ha adelantado de manera genérica, pues «se pretende crear un espacio lúdico y de ocio, con espacios verdes y con zona de aparcamiento».

Este proyecto complementa el desarrollo de modelo de ciudad sostenible que Estepona lleva desarrollando desde hace años, dando más espacio a los peatones, «poniendo en valor la franja costera e integrándola en el núcleo urbano de la ciudad, reforzando la revitalización y el impacto económico y social que ello conlleva para el municipio», afirman las mismas fuentes, «proyecto iniciado con la peatonalización de un amplio espacio público, la N-340 a su paso por la ciudad y que ha generado uno de los mejores paseos marítimos del país y la construcción del Mirador del Carmen», edificio que el equipo de Gobierno quiere que sea un referente para las artes y la cultura.