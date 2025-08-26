El Ayuntamiento de Estepona reclama un nuevo acceso desde la A-7
Tras la pasada reunión de noviembre, el alcalde ha solicitado un nuevo encuentro con responsables de la DGT
Estepona
Martes, 26 de agosto 2025, 00:03
El alcalde de Estepona, José María García Urbano, solicitó el pasado 19 de agosto una reunión con responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ... para reclamar un nueva entrada y salida de la ciudad desde la autovía A-7, en concreto por la zona zona de La Lobilla o por la Cuesta de Ronda.
Así informaron fuentes municipales que indicaron a su vez que «tras el encuentro mantenido el pasado mes de noviembre con la subdirectora General de Planificación y Explotación, Rosalía Bravo y la jefa de la Unidad de Carreteras en Málaga, Elena Fernández, el regidor ha pedido una nueva reunión para conocer la situación en la que se encuentran los estudios de propuesta y viabilidad pendientes».
Estepona tiene graves problemas de movilidad y tráfico dentro de su núcleo urbano, con bastante falta de plazas de aparcamiento y fluidez del tráfico. En cuanto a los problemas de saturación a las entradas y salidas de la ciudad, el que más problemas presenta es el acceso a la Avenida Juan Carlos I, una de las principales arterias de acceso al municipio.
El Consistorio considera que «este proyecto mejoraría la movilidad en el municipio y por ello mantenemos la intención de colaborar en el coste del proyecto y la ejecución de las obras, a falta de las autorizaciones pertinentes del Ministerio de Transportes».
