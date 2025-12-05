El juzgado acuerda seguir la instrucción contra García Urbano por presunta malversación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha acordado seguir la instrucción contra el alcalde de esta ciudad, José María García ... Urbano, por un presunto delito de malversación de caudales públicos y rechazar el sobreseimiento de la causa que pedían la defensa del regidor y de la mujer, C.P.B. también investigada en el procedimiento, según el auto al que tuvo acceso este periódico.

En los fundamentos de derecho, el titular del juzgado concluye que con las cautelas propias del estado procesal en que se encuentra la causa «existen indicios suficientes» de que García Urbano con la intención de proporcionar «una ayuda económica» a C.P.B. «a la que hasta este momento le abonaba mensualmente una determinada cantidad de dinero para su alquiler y gastos propios, y con la que mantenía una estrecha relación de amistad, la contrató por el periodo referenciado (dos meses) a los solos efectos de que recibiera la nómina correspondiente sin que tuviera que desempeñar actividad alguna, tratándose la contratación, en consecuencia, de una mera ficción jurídica»

Asimismo, el juez añade que no procede el sobreseimiento provisional de la causa solicitado por los dos investigados aunque sí admite las pruebas documentales aportadas por la defensa del alcalde de Estepona, donde se incluye el ingreso por parte de García Urbano en la cuenta de Tesorería del Ayuntamiento, de la cantidad de 5.276,92 euros, el importe equivalente a la retribución neta que percibió C.P.B. mientras estuvo contratada por el Consistorio entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023.

Acusación «falsa»

Una vez conocida la resolución judicial donde se acuerda la prórroga del plaza de instrucción por un periodo de seis meses, fuentes consultadas han sostenido que esta prórroga es «necesaria» para que el alcalde de Estepona se pueda defender y presentar pruebas de una acusación «falsa»

En este sentido, las fuentes han recordado que la Audiencia Provincial de Málaga dio la razón a José María García Urbano con el archivo definitivo de la denuncia que C.P.B. realizó por un supuesto caso de acoso sexual, lo que confirma «la falsedad de su relato y que, por tanto, el alcalde ha sido víctima de una denuncia falsa por parte de esa persona».

A este respecto, han añadido que ha quedado demostrado por la justicia que la mujer «que mintió cuando acusó al alcalde de acoso, es la misma que también mintió sobre su contratación» y han defendido que «no existe ningún delito ni irregularidad en ninguna de las contrataciones que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Estepona desde que José María García Urbano es alcalde».

«Se trata, como ya ha quedado demostrado, de una inadmisible e injusta campaña política y mediática, con el único objetivo, como así ha ratificado la justicia, de dañar la dignidad y trayectoria política del alcalde de Estepona, intentando apartarle del Ayuntamiento y de su compromiso con la ciudad», han apostillado las fuentes.