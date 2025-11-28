Estepona enciende su Navidad con un brillante alumbrado y una amplia agenda festiva

Cientos de vecinos y vecinas se han reunido esta tarde para dar la bienvenida a unas fiestas que llenarán Estepona de música, actividades para los más pequeños, conciertos ... , parques temáticos, tradición y ambiente familiar.

El regidor aprovechó el inicio de la festividad marcado por el alumbrado de las calles principales del centro para dirigir unas palabras a los asistentes, felicitando a todos los esteponeros «una Navidad llena de ilusión, convivencia y alegría», y destacó que estas fechas «son una oportunidad para disfrutar de lo mejor de nuestra ciudad y para compartir momentos especiales con familiares y amigos».

El acto inaugural estuvo amenizado por las Pastorales 'Nostalgia Navideña' y 'Jesús Cautivo', además de la actuación de la joven cantante Julia Fernández-Llébrez, ganadora juvenil del X Certamen 'Estepona CREA 2024', que puso la nota musical a una tarde muy especial.

Zambombas navideñas

La jornada posterior al alumbrado incluye actividades tan arraigadas como la inauguración y bendición del Belén de la Real Hermandad de Santa María de los Remedios, a las 17.00 horas el sábado 29 de noviembre en su Casa Hermandad, acompañada por coros y pastorales. También desde esa misma hora y hasta las 23.00 se celebrará la tradicional Zambomba Navideña de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Salud, en la calle Jesús Cautivo.

El Ayuntamiento ha preparado además un calendario muy especial con otras seis zambombas flamencas más que se desarrollarán en distintos puntos del municipio hasta el próximo 18 de diciembre.

El relevo lo tomará la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen con dos jornadas festivas en la Plaza Antonia Guerrero: el viernes 5 de diciembre con las actuaciones de El Callejón y el coro Dame Tono y el sábado, 6 de diciembre, con Dj Jorge 'D'Repente Flamenco' y Al son de Navidad.

La fiesta se extenderá también al resto del término municipal con una convocatoria en Cancelada, el viernes 12 de diciembre a las 18.30 horas, con el grupo Con azúcar y canela, la academia Solo Flamenco y degustación de dulces y castañas; y en Nueva Atalaya, el sábado 13 de diciembre a las 19.00 horas, con el coro rociero Canta Marbella.

Ese mismo día, a las 18.00 horas, el Palacio de Exposiciones y Congresos acogerá la esperada 'Zambomba del Año', con las actuaciones del guitarrista y compositor Daniel Casares, Julián Bedmar, Maloko Soto, Jorge Pardo y un amplio elenco de artistas. Las entradas ya están disponibles.

La última zambomba navideña tendrá lugar el jueves, 18 de diciembre, con la organizada por la Asociación Estepona Flamenco El Patio, en la Plaza Antonio Gala a las 20.00 horas, donde los alumnos de El Patio. Aprende a Cantar, dirigidos por Ana Fargas y acompañados por Paco Javier Jimeno y David Quirós, interpretarán villancicos clásicos y populares al estilo flamenco.