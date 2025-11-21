Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La concejala de Cultura esteponera, Macarena Diánez, sonriente tras la presentación de la vasta programación navideña prevista para este año. SUR.

Así será la Navidad en Estepona

Encendido de luces, desfiles, conciertos, gastronomía, flamenco y mucho más

Emma Pérez-Romera

Estepona

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:06

El Ayuntamiento de Estepona ha presentado el vasto y extenso programa de actividades culturales, festivas y de ocio para celebrar la Navidad. La concejala de ... Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha explicado que «habrá conciertos, concursos de belenes, fachadas, musicales, ballets, zambombas flamencas, fiestas infantiles, eventos solidarios, fiestas gastronómicas, o el tradicional concierto de Año Nuevo, hasta finalizar con la Gran Cabalgata de Reyes Magos, citas para todos los públicos, la mayoría de ellas gratuitas».

