Así será la Navidad en Estepona

El Ayuntamiento de Estepona ha presentado el vasto y extenso programa de actividades culturales, festivas y de ocio para celebrar la Navidad. La concejala de ... Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha explicado que «habrá conciertos, concursos de belenes, fachadas, musicales, ballets, zambombas flamencas, fiestas infantiles, eventos solidarios, fiestas gastronómicas, o el tradicional concierto de Año Nuevo, hasta finalizar con la Gran Cabalgata de Reyes Magos, citas para todos los públicos, la mayoría de ellas gratuitas».

El encendido oficial del alumbrado navideño será el 28 de noviembre a las 19 horas en la Plaza Antonia Guerrero, un acto amenizado por las Pastorales de Estepona 'Nostalgia Navideña' y 'Jesús Cautivo' y la actuación de la cantante Julia Fernández-Llébrez, ganadora juvenil del X Certamen 'Estepona CREA24.

Diánez también ha anunciado una de las novedades este año, como es la pista de hielo y casa de Papá Noel que se instalarán en la zona exterior del Auditorio Felipe VI, junto a otras atracciones infantiles y que estarán disponibles desde el 29 de noviembre hasta el 4 de enero

Dicho Auditorio se llenará también desde finales de noviembre con varios espectáculos entre los que destaca el Gran Circo Acrobático de China; el musical Las Guerreras del K-Pop o La isla de Maui: tributo a Vaiana. Y en diciembre el musical de los 80s 90s; el Ballet Cascanueces; Teatro con la obra de Ibsen 'Casa de Muñecas' y el musical Tadeo Jones y la Tabla Esmeralda', entre otras actividades entre las que también destacan los Cantores de Híspalis y Cantajuegos.

«Otros de los momentos musicales más esperados será el tradicional concierto extraordinario de Navidad que la Banda Municipal ofrecerá el 13 de diciembre bajo la dirección de José Antonio López Camacho, con el acompañamiento de la Coral Magnum Mysterium de Estepona y los Coros del CEIP Sierra Bermeja y del Colegio Atlas ASM», ha relatado Diánez.

El pregón de Navidad será este año a cargo de Macarena Arroyo Marín, fiscal jefa Antidroga del Campo de Gibraltar, natural de Jaén y afincada en Málaga desde pequeña.

Y el 26 de diciembre se celebrará el Encuentro Musical Escolar con la entrada gratis a cambio de un kilo de alimentos no perecederos a beneficio de Cáritas Parroquial de Los Remedios y un espectáculo del 19 al 21 de diciembre del Circo Bravo Aqua «en el que se combinará magia, humor, luz y aventura para todas las familias», ha detallado la concejala.

Mirador del Carmen

Diánez ha comentado que este edificio tendrá su propia programación que va desde presentaciones de libros como 'Fundido a Negro', del esteponero Julio Peces Ruiz, ganador del XXX Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla 2025 el 11 de diciembre y el 17 de diciembre la celebración de un taller de Periodismo Cultural impartido por el periodista y poeta Braulio Ortiz Pole, quien también presentará su libro 'Hombres que dicen Aleluya' el jueves 18.

En el Centro Cultural Padre Manuel se celebrará el miércoles 17 el Aniversario del Nacimiento del Cine con un concierto de piano y canto de bandas sonoras dirigido por el barítono David Geary y la proyección de la película ¡Qué bello es vivir! (1946) de Frank Capra. Y en la calle Real la Feria del Queso del 12 al 14 de diciembre.

En la Plaza del Rocío se celebrará el 16 de diciembre la bendición y entronización del Niño Jesús en el Belén Municipal y, en la Plaza Antonio Gala, la Asociación Estepona Flamenco 'El Patio' que dirige la esteponera Ana Fargas presentará el jueves 18 un espectáculo con villancicos clásicos y populares en diferentes estilos flamencos.

La Plaza del Ajedrez acogerá el tradicional Poblado Navideño de Papá Noel el 21 de diciembre en una fiesta con nevada artificial, castillos hinchables y talleres para los más pequeños.

Zambomba navideña en Cancelada el día 12, merienda de mayores en el CEIP Ramón Lago, el belén viviente de Nueva Atalaya y tradicionales concursos de dulces típicos de Navidad son algunas de las actividades que también tendrán lugar.

Año Nuevo

El fin de año se celebrará en la plaza del Reloj, amenizado por la orquesta Q Gain y su show al estilo Las Vegas, con cotillón y fuegos artificiales. Las actuaciones en el Auditorio Felipe VI arrancarán en 2026 con el tradicional Concierto Extraordinario de Año Nuevo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Málaga, el domingo 4 de enero bajo la dirección del Maestro Darrell Ang, director artístico de la Sinfónica de Sichuan.

El Cartero Real recogerá el día 3 las cartas de niños y mayores en la Plaza Antonia Guerrero y la bienvenida a los Reyes Magos a la ciudad será el día 5 con una fiesta de magia y regalos en el Recinto Ferial, seguido del posterior desfile por las calles céntricas de Estepona. En Cancelada los Reyes Magos iniciarán su recorrido en la Calle Montemayor.

Por último, la presentadora y humorista Paz Padilla estará en Estepona con la versión teatral de su libro 'El humor de mi vida', los días 9 y 10 de enero.