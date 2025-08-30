Estepona se blinda contra el fuego: la Policía Local identificará a quienes recorran su sierra

El Ayuntamiento de Estepona ha informado de que, en materia de prevención de incendios, ha intensificado los controles policiales en los accesos y subidas a ... los parajes naturales con mayor valor ecológico del municipio para evitar incendios forestales.

«Agentes de Policía Local están realizando más controles estos días en los que las condiciones climatológicas pueden resultar más favorables para la propagación de incendios en los espacios naturales del municipio», han asegurado fuentes municipales.

Entre los controles destaca la identificación de todas las personas que transitan por estos enclaves, ya sea en cualquier tipo de vehículo o a pie, control de los datos de los coches que circulan por los parajes de mayor valor ecológico. Y una labor de información sobre la ordenanza municipal contra incendios.

Este periódico ha solicitado más detalles de esta campaña municipal, como día de inicio, duración o número de efectivos de la Policía Local que participan en ella, sin que hasta el momento haya habido respuesta por parte del Ayuntamiento.

Patrulla Verde

Por su parte, fuentes cercanas a la Policía Local consultadas aseguran que «en materia de incendios esto es pan para hoy y hambre para mañana y lo que García Urbano debería hacer es recuperar la Brigada Verde y la Patrulla Verde de Estepona, que él suprimió en 2019, y que estaban encargadas de la vigilancia, el control y la limpieza de la zona rural y monte público del término municipal de Estepona».

Cabe recordar que este servicio especializado estaba formada por cuatro agentes de Policía especializados en la prevención de incendios e inundaciones, en comprobar y sancionar vertidos, escuchar quejas y sugerencias de los propietarios de los terrenos rurales, en controlar el cumplimiento de los plantes de autoprotección en prevención de incendios y en controlar la limpieza de caminos, cauces y cortafuegos, entre otras tareas.