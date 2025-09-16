Estepona ampliará el número de licencias de taxi

El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado los trámites para adjudicar cinco nuevas licencias de taxi en el municipio, de las cuales dos serán bajo la ... modalidad de auto taxi, de hasta nueve plazas, adaptado para personas con movilidad reducida. Las tres restantes son para auto taxi de hasta siete plazas.

Esta iniciativa cuenta con el correspondiente informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, «que ha tenido en cuenta el importante crecimiento de población en Estepona y por tanto de demanda de servicio», aseguran fuentes municipales.

Con estos nuevos permisos la ciudad alcanzará una cifra total de 90 taxis, seis de ellos adaptados para personas con movilidad reducida. De esta forma Estepona eleva la ratio de vehículos adaptados por encima del 6%, un punto más del 5% mínimo estipulado en el Real Decreto 1544 / 2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Vehículos adaptados

Los taxistas de Estepona ven con buenos ojos estas nuevas licencias aunque bien consideran que el servicio de taxi se queda corto en la ciudad sobre todo en época de verano, con lo que algunos conductores han expresado la necesidad de que se aumenten aún más las licencias en un futuro no lejano. Otra de las reivindicaciones que realizan es el aumento del espacio en las paradas, pues en la actualidad en la mayoría de ellas sólo caben tres vehículos.

Las bases del concurso elaboradas por el Ayuntamiento de Estepona para la adjudicación permanente de las cinco nuevas licencias. Entre los requisitos para la participación se encuentra no ser titular de otra licencia auto-taxi o autorización de transporte interurbano en vehículo turismo, así como disponer de la titularidad de vehículo o compromiso de adquisición cumpliendo los requisitos previstos en la norma autonómica reguladora del servicio, en la Ordenanza Municipal y en el pliego de prescripciones técnicas del concurso.

En la baremación se tendrá en cuenta de forma preferente, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal del Servicio de Transporte Público discrecional de Viajeros en Automóviles de Turismo, la experiencia previa de los solicitantes en la profesión dentro del municipio de Estepona y su antigüedad. Se valorará también la oferta económica que realicen.