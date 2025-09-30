Elvira Lindo, Abraham Boba y una exposición de Manuel León, protagonistas de la programación de otoño en Estepona

La escritora Elvira Lindo, el argentino Pedro Mairal, el poeta malagueño Ángelo Néstore, el artista Manuel León, el músico Abraham Boba o el responsable de ... los experimentos psicológicos del programa de televisión 'El Hormiguero' Jordi Moltó son algunos de los nombres que darán forma al otoño cultural en Estepona, en la Biblioteca de Culturas Contemporáneas de Estepona, ubicada en el Mirador del Carmen.

El asesor responsable de este espacio, Alejandro Simón Partal, ha explicado que «la Biblioteca de Culturas Contemporáneas arranca su último trimestre del año con una programación diversa, pensada para conectar con todos los públicos y posicionarse como un espacio vivo, dinámico y abierto al diálogo entre disciplinas, un lugar que se consolida como epicentro cultural de la ciudad por el nivel de sus actividades y por la presencia de destacados nombres de la creación en una serie de actividades que son gratuitas».

Programación

El bailaor Alberto Sellés será el guía del taller de expresión corporal 'El cuerpo es espíritu, introducción al baile flamenco' el 3 de octubre. El 10 de octubre, el artista sevillano Manuel León presentará su exposición 'La procesión va por dentro', que se instalará al aire libre en la calle Terraza, unas obras mezcla de cultura popular y urbana con paisajes llenos de colorido.

El día 14 será el turno del cine con la cinta de Sigfrid Monleón 'El cónsul de Sodoma', seguida de un coloquio sobre el poeta Jaime Gil de Biedma. Monleón regresará el día 15 con el taller 'Jardín de deseos', una mirada onírica al cine a través de escenas míticas que exploran el límite entre sueño y realidad.

Literatura y música se entrelazan el día 16 de octubre con la presentación del libro 'Luz de labio con el beso dentro', de Pedro Villarejo y el 21 de octubre será el turno de 'La anomalía' de Hervé Le Tellier, una actividad programada dentro del club de lectura de la propia Biblioteca.

Anidan minerales

Julia Viejo, ganadora del V Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona con su obra 'Anidan Minerales' visitará la ciudad el día 23 de octubre para recibir su premio y presentar oficialmente su libro, que ya se encuentra impreso. La jornada la cerrará el concierto de Abraham Boba, vocalista de la banda León Benavente.

La ciencia tendrá cabida el día 24 de octubre con el responsable de los experimentos psicológicos del programa de televisión El Hormiguero, Jordi Moltó, en un encuentro moderado por el periodista Paco Reyero.

El mes lo cierra el homenaje al actor recientemente fallecido Robert Redford el 30 de octubre y el taller infantil 'Un tesoro lleno de palabras», que se repite el día 13 de noviembre.

Elvira Lindo y Fassbinder

Noviembre arrancará con la presentación del libro 'Calle de la hipótesis', de Francisco García Castro y el homenaje el día 11 al director alemán Rainer Werner Fassbinder, en el 80 aniversario de su nacimiento.

El día 15, la artista Sonia Salmerón impartirá un taller de ilustración y grabado titulado 'Técnicas para narrar sin palabras' y el 18 de noviembre, el club de lectura de la Biblioteca se sumerge en 'Claus y Lucas', de Agota Kristof.

El poeta malagueño Ángelo Néstore guiará el día 16 un taller de escritura creativa titulado 'Todo será campo: plantar ideas, regar palabras' y presentará su libro 'Leche cruda' el día 20.

Una de las fechas más especiales de este año será el 27 de noviembre, cuando se celebrará el primer cumpleaños de la Biblioteca y para ello se ha programado un encuentro con la escritora Elvira Lindo y un concierto de Alondra Bentley.

En diciembre, será el turno del escritor argentino Pedro Mairal, con su novela 'La Uruguaya' y del periodista y poeta Braulio Ortiz Poole, que ofrecerá un taller de periodismo cultural bajo el título 'Una orilla tranquila en un río revuelto' y que además presentará su libro 'Hombres que dicen aleluya'.