El diseño de la segunda desaladora de la Costa estará listo en dos años: su primera fase garantizará agua hasta 2039

Ha llevado muchos meses preparar el pliego de condiciones que servirá de base para el anteproyecto de la segunda desaladora de la Costa del Sol. ... Era necesario afinar cada detalle para evitar contratiempos posteriores. Acosol, la empresa de aguas de la Mancomunidad Occidental, ha lanzado un concurso por un importe cercano al millón de euros. Estima 24 meses para tener diseñada la futura planta y determinada su capacidad, agilizados los complejos trámites ambientales y técnicos y, especialmente, su ubicación.

10-12 hectómetros cúbicos de producción de agua desalada de mar es el planteamiento de entrada, aunque no figura como tal en el pliego. Eso sí, serían ampliables para tener una planta similar a la de Marbella, capaz de desalar 20 hm3 al año.

En este sentido, la fallida desaladora impulsada en su día por el Gobierno central quedaba radicada en Mijas. Acosol no descarta esta ubicación pero se abre a otras entre Torremolinos y Benalmádena. En todo caso, estas cuestiones las tendrá que determinar el procedimiento que ahora se inicia con la publicación de un concurso.

«Sin embargo, la escasa capacidad de regulación [embalse], la irregularidad de las aportaciones superficiales y la sobreexplotación de los acuíferos costeros generan con frecuencia situaciones de desequilibrio entre los consumos y los recursos disponibles, especialmente en los periodos de máxima afluencia turística y de escasas precipitaciones. Ante este contexto, diversos estudios previos han puesto de manifiesto la necesidad de incorporar una nueva fuente de suministro estable, sostenible y escalable, que permita reducir la presión sobre los acuíferos y reforzar la resiliencia del sistema de abastecimiento a la Costa del Sol Occidental», justifica el pliego de condiciones técnicas, analizado por SUR.

63 hm3 es la regulación anual del embalse de La Concepción, incluyendo el triple trasvase Guadalmina-Guadaiza-Guadalmansa.

El contrato abarcará toda la documentación necesaria para posibilitar la licitación conjunta del proyecto constructivo y de la obra. Se incluye la preparación, tramitación y obtención de las autorizaciones ambientales, sectoriales y urbanísticas que resulten preceptivas según la alternativa adoptada. Incluirá también la delimitación de los terrenos necesarios, la documentación técnica para la incoación de expropiaciones cuando proceda, así como la contestación de alegaciones y la incorporación en el anteproyecto de las modificaciones que exijan los órganos competentes.

Cronograma

El trabajo de campo se estructura en tres fases. La primera es el estudio de necesidades, con un plazo estimado de 3 meses. La segunda, el estudio de alternativas, que llevará 9 meses. Y, finalmente, el anteproyecto, fijado en un año. En este punto, Acosol da un plazo superior al estimado para abarcar igualmente la tramitación ambiental, la información pública y las autorizaciones sectoriales preceptivas. «En caso de bloqueo o demora de la tramitación administrativa por causas no imputables al Consultor, podrá acordarse la suspensión de la ejecución del contrato conforme a la normativa aplicable, sin que ello conlleve modificación del plazo total de veinticuatro meses fijado para su ejecución», se precisa.

Y es que una planta de estas características debe contemplar un sinfín de variables: energéticas, de conducciones, acústicas, efectos sobre el medio marino (salmueras, emisarios, difusores...), capacidades, curvas de rentabilidad...

Masas subterráneas

Otra cuestión que será clave es el estudio de la masas subterráneas en la Costa del Sol, sobreexplotadas. Será una de las bases para justificar la necesidad de aportaciones extra.

La planta será ampliable y en una primera fase se quiere que cubra la demanda proyectada en la Costa del Sol hasta 2039. En un principio, aunque no se incluye en el pliego, se pretende partir de una capacidad anual de unos 10-12 hectómetros cúbicos que serían duplicables en un siguiente módulo. Esto situaría a la desaladora con una capacidad similar a la de la recientemente renovada y modernizada planta de Marbella (20 hm3 anuales tras una inversión superior a los 7 millones de euros por parte de Junta y Acosol).

El pliego, de 91 páginas, determina un plazo hasta el 16 de enero para la presentación de las ofertas.

Abastecimiento presente y futuro

La Costa del Sol se abastece principalmente del embalse de La Concepción, que regula unos 63 hm3 al año. En segundo lugar, está la citada desaladora de Marbella. El tercer recurso son los pozos de Fuengirola y Guadalmansa, que llegan a cubrir el 10% de la demanda. Y, por último, los recursos propios de cada municipio, pozos y manantiales. Tampoco hay que olvidar la capacidad de producción de aguas regeneradas, a partir del sistema terciario de las depuradoras. No es agua potable pero sí resta presión sobre la que sí lo es. La producción anual ronda los 47 hm3, pero sólo se logran reutilizar 7-10.

A largo plazo, la Costa tiene puestas las miras en el proyecto de embalse de Gibralmedina, entre Cádiz y Málaga, que aportaría unos 15 hm3 anuales de agua tratada. Sin embargo, el proyecto se cifra en más de 700 millones de euros y tiene por delante un largo camino de trámites. La 'autovía del agua', cuyas obras se acaban de iniciar y que conectarán con solvencia con Málaga capital, son otra actuación vital. Permitirán intercambiar hasta 500 litros por segundo de agua en ambas direcciones a través del remozado bombeo de Rojas (Churriana).