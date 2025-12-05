Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
Imagen de la desaladora de Marbella. Josele

El diseño de la segunda desaladora de la Costa estará listo en dos años: su primera fase garantizará agua hasta 2039

Acosol lanza un extenso pliego para sacar a concurso el anteproyecto, estudio de alternativas e informes técnicos y ambientales necesarios por un importe que ronda el millón de euros

Chus Heredia

Chus Heredia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:45

Comenta

Ha llevado muchos meses preparar el pliego de condiciones que servirá de base para el anteproyecto de la segunda desaladora de la Costa del Sol. ... Era necesario afinar cada detalle para evitar contratiempos posteriores. Acosol, la empresa de aguas de la Mancomunidad Occidental, ha lanzado un concurso por un importe cercano al millón de euros. Estima 24 meses para tener diseñada la futura planta y determinada su capacidad, agilizados los complejos trámites ambientales y técnicos y, especialmente, su ubicación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  8. 8 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 Fallece en un accidente Paco Rodríguez, histórico fotógrafo del deporte malagueño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El diseño de la segunda desaladora de la Costa estará listo en dos años: su primera fase garantizará agua hasta 2039

El diseño de la segunda desaladora de la Costa estará listo en dos años: su primera fase garantizará agua hasta 2039