Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diego Reyes, junto al cartel de la VIII Edición del Festival Rosa Fina de Casares. E.Pérez-Romera.

Diego Reyes centra el homenaje del Festival Flamenco Rosa Fina de Casares

Autodidacta, ha cantado en Festivales junto a Vicente Amigo, Camarón, Fosforito, Luis de Córdoba, Eva La Yerbabuena o María Pagés

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Casares

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:09

Casares rinde tributo a Diego Reyes (Málaga, 1942), heredero de Rosa Fina y el cantaor casareño con más proyección. Será esta noche en la plaza ... Marcelino Camacho dentro de la programación del Festival de Flamenco y Músicas Andaluzas Rosa Fina 2025, algo que sin duda le emociona pues confiesa que «no me lo esperaba».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  3. 3 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  4. 4 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  5. 5 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo
  6. 6 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  7. 7 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  8. 8 Detenida una empleada del hogar por robar 16.000 euros de la vivienda en la que trabajaba en Mijas
  9. 9

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  10. 10 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Diego Reyes centra el homenaje del Festival Flamenco Rosa Fina de Casares

Diego Reyes centra el homenaje del Festival Flamenco Rosa Fina de Casares